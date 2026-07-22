El reconocimiento de Gianni Infantino a Chiqui Tapia por el Mundial 2026 de la Selección Argentina
La AFA difundió una misiva que envió el titular de la FIFA tras el subcampeonato del mundo del equipo de Lionel Scaloni.
Luego de la destacada participación de la Selección Argentina en la reciente Copa del Mundo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un sentido mensaje dirigido a Claudio "Chiqui" Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para felicitar a toda la delegación albiceleste.
En sus líneas, el máximo mandatario del fútbol mundial resaltó el peso histórico y la jerarquía del combinado nacional, destacando el impacto que generó el equipo en el desarrollo del torneo.
"Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino. La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo", expresa la misiva difundida por la AFA.
Elogios de Gianni Infantino para Lionel Scaloni, el plantel y la infaltable hinchada
Infantino no limitó sus palabras a la dirigencia, sino que hizo un pedido expreso para hacer extensivo el saludo a todos los protagonistas que defendieron la camiseta en el campo de juego, sin olvidarse del incondicional apoyo del público argentino en las tribunas.
"Le ruego transmita mis más sinceras felicitaciones a todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición", dijo el mandamás de la FIFA.
Para cerrar la carta, el presidente de la FIFA se despidió de Tapia con un tono cercano, reafirmando el buen vínculo institucional de cara a los próximos desafíos del conjunto nacional y sentenció: "Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competiciones y espero volver a verlo muy pronto".
El mensaje se dio luego de una jornada en la que tanto la AFA como su presidente emitieron diferentes comunicados contra versiones periodísticas sobre supuestas investigaciones en su contra y para dar por terminado con las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026.
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