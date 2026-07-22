Para cerrar la carta, el presidente de la FIFA se despidió de Tapia con un tono cercano, reafirmando el buen vínculo institucional de cara a los próximos desafíos del conjunto nacional y sentenció: "Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competiciones y espero volver a verlo muy pronto".

El reconocimiento de Gianni Infantino a Chiqui Tapia por el Mundial 2026 de la Selección Argentina

El mensaje se dio luego de una jornada en la que tanto la AFA como su presidente emitieron diferentes comunicados contra versiones periodísticas sobre supuestas investigaciones en su contra y para dar por terminado con las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026.