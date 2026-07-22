Ni Fox Sports ni ESPN: qué canal pasa en vivo Lanús vs. Cienciano
Dos de las señales que pasan varios juegos de la Copa Sudamericana no dan el encuentro Lanús vs. Cienciano por 16avos de final. Dónde verlo.
Lanús da un paso clave en su agenda internacional este miércoles a partir de las 21:30, cuando reciba a Cienciano de Perú en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por el cruce de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.
El partido se juega desde las 21.30 horas del miércoles en la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de ESPN ni con la transmisión de FOX Sports Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa: se puede ver en vivo por DSports.
El equipo conducido por Mauricio Pellegrino desembarca en esta fase tras finalizar en el tercer puesto de su grupo en la Copa Libertadores. Ahora, respaldado por el peso de un ciclo exitoso que incluyó las conquistas de la Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana, el conjunto del sur bonaerense intentará arrancar con la firmeza necesaria para abrir la serie a su favor.
Por el lado del elenco peruano, la clasificación a este repechaje se concretó al escoltar a Atlético Mineiro en el Grupo B de la Sudamericana. Sin embargo, los dirigidos por el cuadro cusqueño arriban con dudas tras un irregular inicio en el certamen local, donde vienen de caer 3-1 frente a Melgar.
Consciente de la importancia de pegar primero en la Fortaleza, Pellegrino pondrá en cancha a lo mejor de su alineación titular con el objetivo de sellar una ventaja sólida antes del choque de vuelta en suelo peruano.
Ni Fox Sports ni ESPN: cómo ver Lanús vs. Cienciano por TV
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
- Telecentro: 995
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