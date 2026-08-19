Copa Sudamericana: River igualó en Colombia ante Independiente Santa Fe y buscará el pase en el Monumental

Final en Colombia: 0-0
River se trae un empate de su visita al Campín de Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
EN VIVOSudamericana
Tras la suspensión, el "Millonario" abrió la serie este miércoles con un 0-0 en Bogotá. El pase a cuartos se define en Buenos Aires la próxima semana.
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Independiente Santa Fe y River igualaron 0-0 este miércoles, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, luego de que la serie fuera postergada una semana por el terremoto que afectó a Colombia.
Para el conjunto de Chacho Coudet fue un partido más que chivo ante el conjunto colombiano que tuvo las jugadas más claras. Fue justamente en un primer tiempo donde el desarrollo se mostró parejo cuando Santa Fe tuvo dos tiros en los palos, uno tras una gran intervención de Santiago Beltrán antes de que la pelota diera en el travesaño.
En el complemento fue cuando más sufrió el equipo argentino, donde pareció perder la pelota y dedicarse más a aguantar el resultado y aspirar a alguna contra.
El resultado terminó siendo positivo para el "Millonario", que buscará la clasificación a cuartos de final la próxima semana de local en el Monumental.
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