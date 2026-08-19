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Copa Sudamericana: River igualó en Colombia ante Independiente Santa Fe y buscará el pase en el Monumental

Copa Sudamericana: River igualó en Colombia ante Independiente Santa Fe y buscará el pase en el Monumental
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Tras la suspensión, el "Millonario" abrió la serie este miércoles con un 0-0 en Bogotá. El pase a cuartos se define en Buenos Aires la próxima semana.

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Independiente Santa Fe y River igualaron 0-0 este miércoles, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, luego de que la serie fuera postergada una semana por el terremoto que afectó a Colombia.

Para el conjunto de Chacho Coudet fue un partido más que chivo ante el conjunto colombiano que tuvo las jugadas más claras. Fue justamente en un primer tiempo donde el desarrollo se mostró parejo cuando Santa Fe tuvo dos tiros en los palos, uno tras una gran intervención de Santiago Beltrán antes de que la pelota diera en el travesaño.

En el complemento fue cuando más sufrió el equipo argentino, donde pareció perder la pelota y dedicarse más a aguantar el resultado y aspirar a alguna contra.

El resultado terminó siendo positivo para el "Millonario", que buscará la clasificación a cuartos de final la próxima semana de local en el Monumental.

Minuto a minuto de Independiente Santa Fe vs. River por la Copa Sudamericana

Final en Colombia: 0-0

River se trae un empate de su visita al Campín de Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El palo vuelve a salvar a River

Esta vez Beltrán no tenía nada para hacer, pero la pelota dio en el hierro y se fue afuera.

Aparece la figura de Beltrán

Entre Beltrán y el travesaño salvaron a River en el inicio del partido.

Cómo llegan Independiente Santa Fe y River

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega al compromiso internacional con un importante envión después de conseguir su primer triunfo del semestre al derrotar 2-0 a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura, dejando atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas. Además, el encuentro marcó el debut como titular de Thiago Almada, uno de los principales refuerzos del "Millonario" para este semestre.

Ahora, River buscará trasladar esa recuperación a Colombia y conseguir un buen resultado en Bogotá para llegar con ventaja a la revancha, que se disputa la semana próxima en el Monumental.

Por otro lado, tras la suspensión del torneo local por el terremoto, el conjunto cafetero llega con su último partido disputado el 8 de agosto, cuando venció 2-0 a Boyacá Chicó. En caso de avanzar, el ganador de la serie enfrentará en cuartos al vencedor de Olimpia o Vasco da Gama.

Formaciones de Independiente Santa Fe vs. River por la Copa Sudamericana

  • Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta, Jeison Angulo; Kilian Toscano, Daniel Torres; Omar Fernández, Nahuel Bustos, Jader Obrian; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
  • River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

  • Árbitro: Jesús Valenzuela.
  • VAR: Carlos Orbe.

  • TV: ESPN.

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