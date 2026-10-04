A qué hora y cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Malasia
Por una nueva fecha de la Fórmula 1, el argentino de Alpine parte desde el puesto 21 en en el emblemático Circuito de Sepang.
La temporada de la Fórmula 1 desembarca en el sudeste asiático para disputar la décima sexta fecha del campeonato mundial. El Gran Premio de Malasia, en el emblemático Circuito de Sepang, recibe a Franco Colapinto en un fin de semana cuesta arriba, marcado por la necesidad de remontar desde el fondo de la parrilla al volante de su Alpine A526.
El arranque de la actividad oficial en territorio malayo no fue sencillo para el piloto argentino. En las tandas de entrenamientos libres, Colapinto finalizó en la décima novena posición en la primera práctica y último en la segunda.
Sin embargo, desde el box de la escudería francesa aclararon que los registros cronometrados no reflejaron el potencial real del monoplaza, ya que el equipo optó por priorizar el ritmo de carrera y la puesta a punto de cara al domingo por encima de la búsqueda de tiempos rápidos en vuelta lanzada.
Cómo larga Franco Colapinto en Malasia
El panorama para la competencia dominical se complicó de forma drástica en el plano reglamentario. A los cinco puestos de penalización que Colapinto arrastraba desde el Gran Premio de Azerbaiyán —tras su temprano abandono por accidente— se le sumaron otras diez posiciones de sanción en Malasia. La decisión llegó luego de que Alpine decidiera cambiar la unidad de potencia y diversos componentes estratégicos del A526.
Pese a este handicap, el pilarense cumplió una sólida labor en la sesión de clasificación sabatina al finalizar en el 15° lugar. No obstante, al aplicarle la sumatoria total de 15 puestos de retroceso, el argentino se vio obligado a reconfigurar sus expectativas para la largada. Únicamente se beneficiará de la sanción acumulada de 30 posiciones que recae sobre otro competidor (Lindblad), lo que le permitirá largar en la posición anteúltima de la grilla oficial del domingo.
Con un auto enfocado en el ritmo de carrera y la misión obligada de protagonizar una heroica remontada bajo las exigentes y cálidas condiciones climáticas de Sepang, Colapinto se prepara para afrontar una de las pruebas más desafiantes del año en la máxima categoría.
A qué hora y cómo ver en vivo a Franco Colapinto
La carrera se corre este domingo desde las 4 de la madrugada de la Argentina. Se puede ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports, y de las plataformas de streaming DGO, Telecentro Play y Flow; y de la plataforma Disney+.
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