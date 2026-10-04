A qué hora y cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Con un auto enfocado en el ritmo de carrera y la misión obligada de protagonizar una heroica remontada bajo las exigentes y cálidas condiciones climáticas de Sepang, Colapinto se prepara para afrontar una de las pruebas más desafiantes del año en la máxima categoría.

A qué hora y cómo ver en vivo a Franco Colapinto

La carrera se corre este domingo desde las 4 de la madrugada de la Argentina. Se puede ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports, y de las plataformas de streaming DGO, Telecentro Play y Flow; y de la plataforma Disney+.