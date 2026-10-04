"La gente es muy exigente conmigo": el descargo de Franco Mastantuono tras su debut goleador en la Selección

El joven delantero —actualmente en la Fiorentina— se lució al anotar su primer tanto con la camiseta "albiceleste", coronando una actuación consagratoria. Sin embargo, en contacto con la prensa, el atacante no esquivó los momentos difíciles y se refirió al peso de las expectativas, las críticas recibidas y su dura ausencia en la última Copa del Mundo.