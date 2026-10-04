"La gente es muy exigente conmigo": el descargo de Franco Mastantuono tras su debut goleador en la Selección
El ex River de 19 años marcó su primer gol con la camiseta "albiceleste" y respondió a las recientes críticas que recibió.
Tras la contundente victoria de la Selección Argentina frente a Burkina Faso en el estadio Monumental, una de las grandes figuras de la noche fue Franco Mastantuono, quien sumó su primer gol oficial y aprovechó la alegría para responder a las críticas que recibió tras el encuentro ante Bolivia.
El joven delantero —actualmente en la Fiorentina— se lució al anotar su primer tanto con la camiseta "albiceleste", coronando una actuación consagratoria. Sin embargo, en contacto con la prensa, el atacante no esquivó los momentos difíciles y se refirió al peso de las expectativas, las críticas recibidas y su dura ausencia en la última Copa del Mundo.
El sabor agridulce de Franco Mastantuono tras el golpe de quedar fuera del Mundial 2026
Con la emoción a flor de piel por volver a sumar minutos con el seleccionado nacional, Mastantuono abrió su corazón al recordar el trago amargo de no haber integrado la lista para la cita mundialista.
“Muy contento de volver a ponerme la camiseta de la Selección argentina. Me quedé afuera del Mundial, pero pensé en que tenía que seguir trabajando para volver a estar”, expresó el ex River con alivio y orgullo tras la goleada.
La exigencia del público y el peso de la crítica
Consultado sobre el cariño de los hinchas y el constante escrutinio que recae sobre las nuevas promesas del fútbol argentino, el delantero hizo una honesta autocrítica sobre el vínculo con la tribuna.
“La gente sinceramente es muy exigente conmigo”, reconoció Mastantuono, dejando en claro que prefiere canalizar esa presión a base de esfuerzo dentro del campo de juego.
Con su bautismo goleador en el bolsillo y la ilusión intacta de afianzarse en esta nueva etapa bajo las órdenes de Lionel Scaloni, Mastantuono comienza a escribir su propia historia en el combinado nacional, respondiendo con fútbol dentro de la cancha.
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