Franco Colapinto finalizó 13º en un caótico GP de Bahréin
El argentino no pudo sumar puntos en Sepang; Verstappen ganó y Antonelli amplió su ventaja en el campeonato.
Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimotercero en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, disputado en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia. El piloto argentino no logró regresar a la zona de puntos en una competencia marcada por la confusión.
Max Verstappen (Red Bull) se adjudicó la victoria, su primera de la temporada. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) completaron el podio.
La carrera mantuvo el nombre de Bahréin por razones comerciales, aunque se corrió en Malasia debido a la guerra en Medio Oriente. Colapinto arrancó vigésimo primero y sufrió por la estrategia de Alpine, que lo envió a pista con neumáticos blandos y le hizo perder mucho tiempo en las primeras vueltas. Su compañero, Pierre Gasly, padeció la misma decisión y cayó de la novena a la vigésima posición.
Con el correr de los giros, Colapinto mejoró su ritmo, aunque el daño ya estaba hecho. En las últimas vueltas, un safety car le dio una oportunidad cuando marchaba decimoquinto, pero la carrera se relanzó con pocos giros por delante. El argentino avanzó dos posiciones —una por el abandono de George Russell y otra por un adelantamiento a Oliver Bearman— y cruzó la meta decimotercero.
Antonelli terminó segundo y llegó a 320 puntos, favorecido por el abandono de Russell, su escolta, a quien le saca 84 unidades. Fernando Alonso (Aston Martin) fue octavo y sumó cuatro puntos.
La próxima fecha será el Gran Premio de Singapur, el fin de semana siguiente.
Posiciones del GP de Bahréin:
1- Max Verstappen (Red Bull)
2- Kimi Antonelli (Mercedes)
3- Lewis Hamilton (Ferrari)
4- Charles Leclerc (Ferrari)
5- Isack Hadjar (Red Bull)
6- Oscar Piastri (McLaren)
7- Liam Lawson (Racing Bulls)
8- Fernando Alonso (Aston Martin)
9- Lando Norris (McLaren)
10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
11- Nico Hulkenberg (Audi)
12- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)
13- Franco Colapinto (Alpine)
14- Oliver Bearman (Haas)
15- Esteban Ocon (Haas)
16- Pierre Gasly (Alpine)
17- Carlos Sainz Jr. (Williams)
18- Gabriel Bortoleto (Audi)
19- Sergio Pérez (Cadillac)
20- George Russell (Mercedes)
21- Alexander Albon (Williams)
22- Valtteri Bottas (Cadillac)
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