Franco Colapinto finalizó 13º en un caótico GP de Bahréin

Con el correr de los giros, Colapinto mejoró su ritmo, aunque el daño ya estaba hecho. En las últimas vueltas, un safety car le dio una oportunidad cuando marchaba decimoquinto, pero la carrera se relanzó con pocos giros por delante. El argentino avanzó dos posiciones —una por el abandono de George Russell y otra por un adelantamiento a Oliver Bearman— y cruzó la meta decimotercero.