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Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa por el Mundial 2026: los goles

Corea del Sur le ganó a República Checa en su debut en el Mundial 2026.

Corea del Sur le ganó a República Checa en su debut en el Mundial 2026.
Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026: horario

Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
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Corea del Sur

En el Estadio Guadalajara, el conjunto asiático lo dio vuelta y se quedó con una buena victoria por el Grupo A que tiene a México y Sudáfrica.

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Tras el partido inaugural, Corea del Sur venció 2-1 a República Checa este jueves en el Estadio Guadalajara, en un cruce correspondiente a la primera jornada del Grupo A del Mundial 2026, donde ambos conjuntos buscaban arrancar su camino con los tres puntos.

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Tras un magro primer tiempo, que lo tuvo mejor al equipo asiático, el conjunto europeo se puso en ventaja en la segunda mitad en una de las primeras llegadas más o menos claras. Fue tras un centro de un lateral, y gracias a un gran cabezazo de Krejci.

Sin embargo, lo igualó Hwang con un golazo, mientras que Corea del Sur lo dio vuelta con el tanto de Hyeon-Gyu para llevarse los 3 puntos.

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Minuto a minuto de Coreal del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026

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Las estadísticas de Hwang In-beom, la figura de Corea del Sur

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Lo da vuelta Corea del Sur

Ahora Corea lo gana 2-1 con el tanto de Hyeon-Gyu.

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Se salva Corea: Chequia se ponía otra vez en ventaja, pero había offside

República Checa volvía a adelantase con la pelota parada, pero el goleador estaba unos centímetros adelantado.

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Lo empata Corea del Sur con un golazo de "papi fútbol"

Hwang pone el 1-1 parcial con una pisada y una gran definición.

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Gol de República Checa

Desde un lateral, Chequia se pone en ventaja en una de las primeras jugadas del partido.

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Cómo llegan Corea del Sur y República Checa

El seleccionado asiático encara su decimosegunda participación en la máxima cita del fútbol con la meta fija en superar la barrera de los octavos de final que alcanzó en Qatar 2022, un objetivo sustentado en las buenas sensaciones que dejaron sus amistosos previos, en los que goleó 5-0 a Trinidad y Tobago y derrotó por 1-0 a El Salvador.

Por su parte, el combinado europeo regresa a la Copa del Mundo tras romper una dura sequía de 20 años sin clasificaciones, habiendo conseguido su boleto de forma agónica a través del repechaje de la UEFA. En los días previos al debut en tierras mexicanas, los checos demostraron su poderío ofensivo en los partidos preparatorios con victorias por 2-1 ante Kosovo y 3-1 frente a Guatemala.

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Formaciones de Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Myung-Bo Hong.

República Checa: Matj Ková; Štpán Chaloupek, Robin Hraná, Ladislav Krejí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souek, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

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Datos de Corea del Sur vs. República Checa

  • Hora: 23.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Amin Mohamed (EGI)
  • VAR: Mahmoud Ashour (EGI)
  • Estadio: Guadalajara

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