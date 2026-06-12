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Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa por el Mundial 2026: los goles
En el Estadio Guadalajara, el conjunto asiático lo dio vuelta y se quedó con una buena victoria por el Grupo A que tiene a México y Sudáfrica.
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Datos de Corea del Sur vs. República Checa
Tras el partido inaugural, Corea del Sur venció 2-1 a República Checa este jueves en el Estadio Guadalajara, en un cruce correspondiente a la primera jornada del Grupo A del Mundial 2026, donde ambos conjuntos buscaban arrancar su camino con los tres puntos.
Tras un magro primer tiempo, que lo tuvo mejor al equipo asiático, el conjunto europeo se puso en ventaja en la segunda mitad en una de las primeras llegadas más o menos claras. Fue tras un centro de un lateral, y gracias a un gran cabezazo de Krejci.
Sin embargo, lo igualó Hwang con un golazo, mientras que Corea del Sur lo dio vuelta con el tanto de Hyeon-Gyu para llevarse los 3 puntos.
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