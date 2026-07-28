La FIFA le pagó más al Chelsea por ganar el Mundial de Clubes que a España por el Mundial 2026

El Mundial 2026, en números insólitos: 675 mil panchos, 5,5 millones de cervezas y una logística sin precedentes

El Mundial 2026 ya es historia. España levantó la copa en Nueva Jersey, Lionel Messi disputó su última Copa del Mundo y más de seis millones de personas pasaron por los estadios de Norteamérica. Sin embargo, varios días después del final, la FIFA dio a conocer un informe que expone otra cara del torneo: la de los números que parecen sacados de una película.

La edición más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, dejó estadísticas tan curiosas como impactantes. La más llamativa tiene que ver con el consumo dentro de los estadios: durante toda la competencia se vendieron 675.000 panchos, 4,6 millones de gaseosas y botellas de agua y 5,5 millones de latas de cerveza. Sí, los hinchas consumieron, en promedio, más de 52.000 cervezas por partido.

Pero eso fue apenas una parte de una estructura gigantesca. La FIFA informó que 6.800.000 espectadores asistieron a los encuentros disputados en Canadá, Estados Unidos y México, estableciendo un nuevo récord de asistencia para una Copa del Mundo. Además, casi 300.000 personas trabajaron de manera directa en el evento. Entre ellas hubo 43.000 voluntarios, más de 73.000 integrantes de los operativos de seguridad y 2.500 empleados de la FIFA provenientes de 104 países distintos.

La logística también tuvo cifras impresionantes. Los equipos realizaron 11.337 traslados durante el torneo y se utilizaron 300.000 metros cuadrados de césped especialmente cultivado para garantizar las condiciones de juego en las distintas sedes.

Otro dato que permite dimensionar la magnitud del evento está relacionado con la transmisión televisiva. El Mundial contó con 5.000 cámaras distribuidas en los estadios y produjo más de 24.000 contenidos audiovisuales entre partidos, entrevistas, resúmenes y piezas digitales. Fuera de las canchas, la fiesta continuó en los FIFA Fan Festivals, que recibieron a más de nueve millones de personas a lo largo de los tres países organizadores.

En definitiva, el Mundial 2026 no solo fue el más grande de la historia por la cantidad de selecciones participantes. También lo fue por todo lo que ocurrió detrás del espectáculo: millones de fanáticos movilizados, miles de trabajadores coordinados y una cifra que probablemente resuma mejor que ninguna otra el espíritu de la Copa del Mundo: 675.000 panchos consumidos mientras el planeta miraba fútbol.