El árbitro de Argentina-Suiza habló del cruce con Messi y explicó la expulsión de Embolo
João Pinheiro habló por primera vez sobre las dos grandes polémicas que dejó el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza. El portugués minimizó su intercambio con el 10.
El partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones. A casi un mes de aquel encuentro, João Pinheiro, árbitro del compromiso, decidió romper el silencio y se refirió a las dos acciones más discutidas de la noche: su cruce con Lionel Messi y la expulsión de Breel Embolo, que volvió al centro del debate luego de que la International Football Association Board (IFAB) asegurara que la sanción fue incorrecta.
Durante el encuentro disputado en Estados Unidos, las cámaras captaron un tenso intercambio entre el capitán argentino y el juez portugués. En ese momento, Messi le recriminó el tono utilizado por el árbitro: “A mí hablame bien. Yo te hablé bien. Hablame con respeto”, una frase que rápidamente se viralizó en todo el mundo.
Sin embargo, Pinheiro intentó restarle dramatismo al episodio. En diálogo con Canal 11 de Portugal, aseguró que se trató de una situación habitual dentro de un partido de fútbol: “Son situaciones que ocurren entre jugadores y árbitros. Los capitanes suelen hablar un poco más y las nuevas reglas también permiten ese tipo de diálogos”, explicó.
Además, sostuvo que el hecho tomó mayor dimensión únicamente por tratarse de Messi: “Lo que pasó con Messi me ha pasado con otros jugadores. Claro, como era Messi, fue más visible. Pero es algo natural. A veces hay opiniones distintas sobre una jugada, pero no hubo nada fuera de lo común”.
El portugués incluso mencionó a otro de los grandes nombres de la historia para contextualizar el episodio: “Siendo Messi o Cristiano Ronaldo, estas situaciones se ven de otra manera. Son conversaciones normales y hasta saludables. No tenemos por qué sacar una tarjeta amarilla cada vez que un jugador se acerca a hablar”.
La explicación de la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza
La otra gran polémica del encuentro fue la expulsión de Breel Embolo, quien vio la segunda tarjeta amarilla tras una intervención del VAR por una supuesta simulación dentro del área. La decisión quedó bajo la lupa luego de que la IFAB considerara que la acción había sido mal interpretada, aunque posteriormente la FIFA respaldó el fallo arbitral.
Sobre esa jugada, Pinheiro fue contundente: “Nuestra percepción inicial era que el jugador argentino había cometido una falta para tarjeta amarilla. Sin embargo, desde el VAR nos informaron que no existió contacto y que el jugador había simulado”. Y además, agregó: “Voy a revisar la acción, confirmo que no hubo falta y, al tratarse de una simulación, corresponde la amonestación. Terminó siendo la segunda amarilla y, por lo tanto, la expulsión”.
El árbitro también aclaró que la sanción habría sido idéntica aunque Embolo no estuviera condicionado: “Si hubiese sido la primera tarjeta, la decisión habría sido exactamente la misma”. Finalmente, defendió las modificaciones reglamentarias implementadas por la FIFA durante el Mundial 2026: “Creo que todos estos cambios buscan mejorar el juego y acercarnos más a la verdad deportiva. Sinceramente, considero que han tenido un impacto muy positivo”.
Las declaraciones de Pinheiro llegan en un momento en el que todavía persisten las discusiones alrededor de aquel encuentro, uno de los más intensos y polémicos del Mundial. Mientras Argentina terminó avanzando hacia las semifinales, el debate sobre el arbitraje continúa abierto.
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