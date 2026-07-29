El árbitro de Argentina-Suiza habló del cruce con Messi y explicó la expulsión de Embolo

La explicación de la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

La otra gran polémica del encuentro fue la expulsión de Breel Embolo, quien vio la segunda tarjeta amarilla tras una intervención del VAR por una supuesta simulación dentro del área. La decisión quedó bajo la lupa luego de que la IFAB considerara que la acción había sido mal interpretada, aunque posteriormente la FIFA respaldó el fallo arbitral.

Sobre esa jugada, Pinheiro fue contundente: “Nuestra percepción inicial era que el jugador argentino había cometido una falta para tarjeta amarilla. Sin embargo, desde el VAR nos informaron que no existió contacto y que el jugador había simulado”. Y además, agregó: “Voy a revisar la acción, confirmo que no hubo falta y, al tratarse de una simulación, corresponde la amonestación. Terminó siendo la segunda amarilla y, por lo tanto, la expulsión”.

El árbitro también aclaró que la sanción habría sido idéntica aunque Embolo no estuviera condicionado: “Si hubiese sido la primera tarjeta, la decisión habría sido exactamente la misma”. Finalmente, defendió las modificaciones reglamentarias implementadas por la FIFA durante el Mundial 2026: “Creo que todos estos cambios buscan mejorar el juego y acercarnos más a la verdad deportiva. Sinceramente, considero que han tenido un impacto muy positivo”.

Las declaraciones de Pinheiro llegan en un momento en el que todavía persisten las discusiones alrededor de aquel encuentro, uno de los más intensos y polémicos del Mundial. Mientras Argentina terminó avanzando hacia las semifinales, el debate sobre el arbitraje continúa abierto.