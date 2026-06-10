Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el combinado europeo regresa a la Copa del Mundo tras romper una dura sequía de 20 años sin clasificaciones, habiendo conseguido su boleto de forma agónica a través del repechaje de la UEFA. En los días previos al debut en tierras mexicanas, los checos demostraron su poderío ofensivo en los partidos preparatorios con victorias por 2-1 ante Kosovo y 3-1 frente a Guatemala.