Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Se trata del segundo partido de la primera fecha del Grupo A, en el Estadio Guadalajara, que tiene a México y a Sudáfrica.
Tras el partido inaugural, Corea del Sur y República Checa se verán las caras este jueves a partir de las 23.00 en el Estadio Guadalajara, en un cruce correspondiente a la primera jornada del Grupo A del Mundial 2026, donde ambos conjuntos buscarán arrancar su camino con los tres puntos.
El partido tiene lugar desde las 23 horas de la Argentina, con televisación de TyC Sports.
El seleccionado asiático encara su decimosegunda participación en la máxima cita del fútbol con la meta fija en superar la barrera de los octavos de final que alcanzó en Qatar 2022, un objetivo sustentado en las buenas sensaciones que dejaron sus amistosos previos, en los que goleó 5-0 a Trinidad y Tobago y derrotó por 1-0 a El Salvador.
Por su parte, el combinado europeo regresa a la Copa del Mundo tras romper una dura sequía de 20 años sin clasificaciones, habiendo conseguido su boleto de forma agónica a través del repechaje de la UEFA. En los días previos al debut en tierras mexicanas, los checos demostraron su poderío ofensivo en los partidos preparatorios con victorias por 2-1 ante Kosovo y 3-1 frente a Guatemala.
Formaciones de Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026
Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Myung-Bo Hong.
República Checa: Matj Ková; Štpán Chaloupek, Robin Hraná, Ladislav Krejí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souek, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.
Datos de Corea del Sur vs. República Checa
- Hora: 23.00
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Amin Mohamed (EGI)
- VAR: Mahmoud Ashour (EGI)
- Estadio: Guadalajara
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