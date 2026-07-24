Bomba: según Leandro Paredes, Lionel Messi "había decidido que era su último partido" en la Selección
En la zona mixta tras el triunfo de Boca, el volante central reveló la postura previa del capitán durante el Mundial 2026.
Tras hacer su reaparición con la camiseta de Boca Juniors en la victoria 1-0 frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana, Leandro Paredes rompió el silencio en zona mixta y dejó una de las declaraciones más reveladoras sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina.
La resaca emocional que dejó la final de la Copa del Mundo 2026 continúa dejando repercusiones de alto impacto en el fútbol argentino. Y este jueves por la noche, el vlante central rompió el silencio con varias definiciones impactantes.
Consultado directamente por el inevitable horizonte del retiro del astro rosarino del combinado nacional, el mediocampista xeneize no ocultó la nostalgia y confirmó cuál era la postura del '10' a lo largo del certamen disputado en Norteamérica.
"Duele porque creo que lo dijimos durante todo el Mundial, porque no queríamos que llegue el último partido. Creo que él había tomado una decisión de que era su último partido en la Selección", lanzó Paredes, blanqueando lo que se palpitaba en la intimidad del grupo conducido por Lionel Scaloni.
Pese al panorama que trazó sobre el plan inicial del capitán argentino tras la definición en Estados Unidos, el volante central no perdió la fe de que exista una reconsideración con el correr de los meses.
"Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él y lo que decida él y lo haga feliz, a nosotros también, así que ojalá", concluyó el mediocampista, reflejando el sentir de todo el plantel y del público argentino.
Leandro Paredes puso en duda su propia continuidad en al Selección Argentina
El tramo más impactante de sus declaraciones llegó al ser consultado sobre el futuro del grupo de referentes dentro del recambio generacional que afrontará el combinado nacional. En sintonía con la reciente despedida de Nicolás Otamendi, Paredes reconoció que varios futbolistas se encuentran analizando los pasos a seguir.
"Va a ser para muchos pensar una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso y logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel y que el grupo siga funcionando de esta manera", advirtió el referente xeneize.
Lejos de tomar una postura intempestiva tras la exigencia del torneo internacional, el volante remarcó que la definición requerirá una charla profunda con el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.
"Hay que pensar y poner muchas cosas en la balanza, y hablar con el entrenador, pero es muy difícil. No lo sé, seguramente es un proceso, hay que digerirlo y pensarlo, sin tomar decisiones apresuradas, pero seguramente es algo que hay que hablar", concluyó el capitán de Boca.
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