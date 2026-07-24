Bomba: según Leandro Paredes, Lionel Messi "había decidido que era su último partido" en la Selección

"Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él y lo que decida él y lo haga feliz, a nosotros también, así que ojalá", concluyó el mediocampista, reflejando el sentir de todo el plantel y del público argentino.

Leandro Paredes puso en duda su propia continuidad en al Selección Argentina

El tramo más impactante de sus declaraciones llegó al ser consultado sobre el futuro del grupo de referentes dentro del recambio generacional que afrontará el combinado nacional. En sintonía con la reciente despedida de Nicolás Otamendi, Paredes reconoció que varios futbolistas se encuentran analizando los pasos a seguir.

"Va a ser para muchos pensar una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso y logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel y que el grupo siga funcionando de esta manera", advirtió el referente xeneize.

Lejos de tomar una postura intempestiva tras la exigencia del torneo internacional, el volante remarcó que la definición requerirá una charla profunda con el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

"Hay que pensar y poner muchas cosas en la balanza, y hablar con el entrenador, pero es muy difícil. No lo sé, seguramente es un proceso, hay que digerirlo y pensarlo, sin tomar decisiones apresuradas, pero seguramente es algo que hay que hablar", concluyó el capitán de Boca.