Le reacción de Leandro Paredes ante la pregunta sobre las "teorías conspirativas" de la final del Mundial 2026

"ESPAÑA FUE UN JUSTO CAMPEÓN", LEANDRO PAREDES HABLÓ CON OLÉ SOBRE LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS POST FINAL DEL MUNDIAL



@catalinasarra pic.twitter.com/Wl8JmnMkhk — Diario Olé (@DiarioOle) July 24, 2026

Incertidumbre sobre su futuro en la Selección Argentina

Las definiciones sobre el partido disputado en Estados Unidos se dieron en un contexto de balance general donde el propio mediocampista dejó abierta la incógnita respecto a su ciclo en el equipo de Lionel Scaloni.

Paredes reconoció que, al igual que otros referentes del plantel tras el desgaste de los últimos años, iniciará una etapa de reflexión para evaluar si continuará o no representando al país en el próximo proceso clasificatorio.

"Va a ser para muchos pensar una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso y logramos cosas importantes, pero va a ser muy difícil mantener este nivel. Hay que pensar, poner muchas cosas en la balanza y hablar con el entrenador. Hay que digerirlo sin tomar decisiones apresuradas, pero es algo que hay que hablar", concluyó el volante.