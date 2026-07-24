Le reacción de Leandro Paredes ante la pregunta sobre las "teorías conspirativas" de la final del Mundial 2026
Tras el triunfo de Boca por la Copa Sudamericana, el volante habló sobre los rumores que circularon tras la definición del certamen ecuménico.
En sus primeras declaraciones públicas tras la final de la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica, Leandro Paredes no solo se refirió al momento que atraviesa el combinado nacional, sino que también salió al cruce de las diversas teorías conspirativas e hipótesis de fraude que se viralizaron en redes sociales tras la caída de la Albiceleste ante España.
En la zona mixta de La Bombonera, luego de la victoria 1-0 de Boca ante O'Higgins por la Copa Sudamericana, el mediocampista fue categórico al desestimar cualquier tipo de especulación externa y reconoció con hidalguía la labor del conjunto ibérico.
"Son cosas a las que nosotros no le damos bola. Somos conscientes de que hicimos un gran Mundial, de que España fue superior y ganaron bien. Hay que felicitarlos; nos quedó el sabor amargo de estar cerca y no lograr el objetivo, pero estamos orgullosos porque dimos hasta lo que no teníamos", remarcó el futbolista.
"No tenemos que aclarar nada", sentenció Leandro Paredes
Consultado sobre si existió alguna charla interna en el vestuario para abordar las versiones cruzadas que circularon tras el encuentro decisivo, el referente xeneize descartó de plano que la delegación deba salir a dar explicaciones.
"Nosotros no tenemos que aclarar nada, jugamos una final del mundo y repito: España fue superior, lo hizo mejor, es justo ganador y no queda más que eso", sentenció Paredes para dar por cerrado el asunto.
Incertidumbre sobre su futuro en la Selección Argentina
Las definiciones sobre el partido disputado en Estados Unidos se dieron en un contexto de balance general donde el propio mediocampista dejó abierta la incógnita respecto a su ciclo en el equipo de Lionel Scaloni.
Paredes reconoció que, al igual que otros referentes del plantel tras el desgaste de los últimos años, iniciará una etapa de reflexión para evaluar si continuará o no representando al país en el próximo proceso clasificatorio.
"Va a ser para muchos pensar una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso y logramos cosas importantes, pero va a ser muy difícil mantener este nivel. Hay que pensar, poner muchas cosas en la balanza y hablar con el entrenador. Hay que digerirlo sin tomar decisiones apresuradas, pero es algo que hay que hablar", concluyó el volante.
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