Orgullo de Tigre: la Universidad Nacional del Delta declaró a Nicolás Otamendi "Personalidad Destacada"
La institución valoró su prolífica trayectoria internacional, su arraigo en El Talar y los valores formativos que transmite desde sus inicios en los clubes de barrio.
La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) oficializó un reconocimiento especial para uno de los grandes referentes del fútbol argentino: Nicolás Otamendi, el zaguero central campeón del mundo, que recientemente confirmó su retiro de la Selección Argentina.
A través de una resolución de su Consejo Superior, la institución declaró a Nicolás Otamendi como Personalidad Destacada del Delta, destacando no solo su extenso palmarés deportivo, sino también su identidad regional y el recorrido humano que lo llevó desde el partido de Tigre hasta la elite mundial.
Nacido el 12 de febrero de 1988 en El Talar, los cimientos de la carrera del defensor se gestaron en los potreros y en instituciones locales como el Club AFUT, el Club Talar, además de sus pasos por los clubes Villa Real y Barrio Nuevo en San Fernando, antes de dar el salto formativo a Vélez Sarsfield y proyectarse a gigantes de Europa como el Porto, Valencia, Manchester City y Benfica, hasta su actual etapa en River Plate.
Una trayectoria de campeón y un espejo para la región
La distinción busca subrayar el impacto de su carrera con la Albiceleste, donde se consagró campeón del mundo en Qatar 2022, bicampeón de América (2021 y 2024), ganador de la Finalissima 2022 y protagonista del reciente subcampeonato mundial en 2026.
Más allá de los títulos, las autoridades universitarias remarcaron que el galardón reconoce la disciplina, el compromiso y la capacidad de priorizar el esfuerzo colectivo por sobre el individual, pilares que convirtieron a Otamendi en un modelo cercano para las nuevas generaciones de la región.
Con este nombramiento, la UNDelta pone además en relieve la importancia fundamental que cumplen los clubes de barrio y las instituciones comunitarias en la contención y formación inicial de los jóvenes deportistas locales.
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