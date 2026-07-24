Orgullo de Tigre: la Universidad Nacional del Delta declaró a Nicolás Otamendi "Personalidad Destacada"

Nacido el 12 de febrero de 1988 en El Talar, los cimientos de la carrera del defensor se gestaron en los potreros y en instituciones locales como el Club AFUT, el Club Talar, además de sus pasos por los clubes Villa Real y Barrio Nuevo en San Fernando, antes de dar el salto formativo a Vélez Sarsfield y proyectarse a gigantes de Europa como el Porto, Valencia, Manchester City y Benfica, hasta su actual etapa en River Plate.