Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cómo llegan Corinthians y Rosario Central a este duelo

El "Canalla" llega a la revancha con un envión importante, ya que el último fin de semana derrotó 1-0 a Barracas Central como visitante, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

En la fase de grupos, el equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo una destacada actuación y terminó segundo del Grupo H con 13 puntos, igualado en unidades con Independiente del Valle. Central registró cuatro victorias, un empate y una derrota, mientras que recibió apenas un gol en seis partidos y mantuvo el arco invicto durante las primeras cinco jornadas.

Ahora, después del empate sin goles de la ida, el conjunto argentino deberá hacerse fuerte en Brasil para seguir con vida en el certamen. En caso de avanzar, Rosario Central volverá a disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores después de diez años, ya que su última presencia en esa instancia fue en 2016. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Estudiantes de La Plata y Universidad Católica, serie que también está abierta luego del 1-1 de la ida.