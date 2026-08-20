EN VIVOOctavos de final
Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
El "Canalla" busca el pasaje a cuartos de final en el Neo Química Arena luego del empate en el Gigante de Arroyito. Los detalles en la nota.
Corinthians y Rosario Central se miden este jueves por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputa en la Neo Química Arena de San Pablo, donde el conjunto argentino busca conseguir una victoria que le permita avanzar a los cuartos de final después del 0-0 en el Gigante de Arroyito.
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