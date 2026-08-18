Flamengo vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El "Fla", último campeón de la Libertadores, intentará aprovechar la localía para sacar el boleto a cuartos tras el empate 1-1 en la ida. Los detalles en la nota.
Flamengo y Cruzeiro juegan este miércoles, desde las 21:30, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro tendrá lugar en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde ambos buscarán quedarse con el boleto a cuartos luego del 1-1 registrado en el Mineirão.
El conjunto carioca llega a esta definición como el equipo que tuvo la mejor campaña de la fase de grupos: terminó primero del Grupo A con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate, sin derrotas. Además, convirtió 14 goles y recibió apenas dos, en una actuación que le permitió avanzar como uno de los grandes candidatos al título.
Por su parte, Cruzeiro finalizó segundo del Grupo D con 11 unidades, tras cosechar tres triunfos, dos empates y una derrota. El elenco comandado por Artur Torres compartió zona con Universidad Católica, Boca y Barcelona de Ecuador, y aseguró su clasificación en la última jornada con una contundente goleada 4-0 sobre Barcelona.
En el partido de ida, disputado en Belo Horizonte, Cruzeiro se puso en ventaja con un gol de Keny Arroyo, pero Flamengo, último campeón del certamen, consiguió llegar al empate por intermedio de Lucas Paquetá. El ganador de esta serie se enfrentará al vencedor del cruce entre Independiente del Valle y Deportes Tolima.
Formaciones de Flamengo vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardim.
- Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Wesley, Keny Arroyo y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.
Horario y televisación
-
Hora: 21.30
Estadio: Maracaná.
Árbitro: Gustavo Tejera.
VAR: Andrés Cunha.
TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario