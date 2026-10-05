El historial entre Argentina y Benín: ¿cuántas veces se enfrentaron?
La selección nacional cierra la ventana de amistosos ante Benín, en un duelo cargado de emotividad con la despedida de Lionel Messi.
Argentina y Benín se enfrentan este martes en un nuevo amistoso internacional, en un partido que tendrá un condimento especial: será la última presentación de Lionel Messi con la "Albiceleste" ante su público. El encuentro se disputa en el estadio Monumental, desde las 20, y será transmitido por TyC Sports y Telefe.
En lo que respecta al historial, la selección nacional nunca se enfrentó a Benín, por lo que el duelo de este martes será el primer encuentro entre ambos seleccionados. El elenco africano, además, viene de empatar 1-1 ante Burkina Faso, en el marco de las Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.
Los detalles de la despedida de Messi
El capitán se sumó al plantel durante el fin de semana para afrontar este encuentro en el Monumental, donde tendrá su última presentación ante el público argentino. Además, estarán presentes los campeones del mundo de Qatar 2022, que serán parte de una jornada histórica para el fútbol mundial.
Messi construyó una extensa trayectoria con la Selección Argentina, con la que disputó más de 190 partidos y se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo. Además, conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, títulos que marcaron la etapa más exitosa de su carrera con la "Albiceleste".
Cómo le fue a la Selección Argentina en la fecha FIFA
El seleccionado comandado por Lionel Scaloni disputó su primer amistoso en la fecha FIFA con una goleada por 4-0 ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López marcaron los goles. Luego, se enfrentó y venció por 7-0 a Burkina Faso, en Núñez.
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