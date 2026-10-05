¿Se suma el Papu Gómez? Confirmaron los campeones del mundo presentes en la despedida de Lionel Messi
Lionel Messi tendrá su última función con Argentina ante Benín. Si bien la mayoría de los consagrados en Qatar dirán presente, cinco referentes quedaron afuera.
El Estadio Monumental se viste de gala para vivir una noche inolvidable. Lionel Messi disputará su partido de despedida con la camiseta de la Selección Argentina en un encuentro amistoso frente a Benín, donde recibirá el homenaje tan esperado de la Asociación del Fútbol Argentino y de los hinchas. La intención de la organización era reunir al plantel completo de Qatar 2022 para acompañar al capitán en su adiós, pero la lista final sufrirá cinco bajas confirmadas entre los 26 campeones del mundo.
La ausencia más comentada de la nómina es la de Alejandro "Papu" Gómez. El mediocampista, que no volvió a vestir la camiseta albiceleste tras el Mundial y atraviesa una prolongada inactividad, no forma parte de la delegación. De acuerdo con trascendidos de la organización, el ex-Atalanta no fue invitado a sumarse al grupo que pisará el césped de Núñez junto al 10.
IMPORTANTE: Decretan feriado para este miércoles tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
A la marginación del Papu se le suman cuatro ausencias provocadas por compromisos y exigencias de sus respectivos clubes en el exterior. La Roma de Italia no concedió la autorización para viajar a Nahuel Molina ni a Paulo Dybala, amparándose en la seguidilla de duelos clave que afrontará el conjunto de la capital en los próximos días.
Por un motivo similar, Guido Rodríguez continuará con los trabajos de entrenamiento en el Valencia de España. El volante se enfoca en el cruce de LaLiga frente a Racing de Santander del fin de semana y no voló al país. La última baja confirmada es la de Franco Armani: el arquero de Atlético Nacional no podrá estar en la fiesta patria debido a que su equipo jugará el miércoles 7 de octubre ante Deportes Tolima.
Pese a estas ausencias puntuales, el marco será imponente en el Monumental. Un total de 20 futbolistas del plantel campeón en Qatar ya confirmaron su presencia en la cancha de River para dar el presente en la última función del máximo ídolo de la historia de la Selección. Lionel Messi tendrá su fiesta ante Benín secundado por 20 campeones mundiales, mientras que Papu Gómez, Nahuel Molina, Paulo Dybala, Guido Rodríguez y Franco Armani no estarán en la cancha por falta de invitación o por los compromisos con sus clubes.
Los 20 campeones del mundo que estarán en la despedida de Lionel Messi
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Gonzalo Montiel
- Cristian Romero
- Germán Pezzella
- Nicolás Otamendi
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Marcos Acuña
- Leandro Paredes
- Rodrigo De Paul
- Giovani Lo Celso
- Enzo Fernández
- Exequiel Palacios
- Alexis Mac Allister
- Ángel Di María
- Thiago Almada
- Ángel Correa
- Julián Alvarez
- Lautaro Martínez
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