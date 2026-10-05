¿Se suma el Papu Gómez? Confirmaron los campeones del mundo presentes en la despedida de Lionel Messi

Pese a estas ausencias puntuales, el marco será imponente en el Monumental. Un total de 20 futbolistas del plantel campeón en Qatar ya confirmaron su presencia en la cancha de River para dar el presente en la última función del máximo ídolo de la historia de la Selección. Lionel Messi tendrá su fiesta ante Benín secundado por 20 campeones mundiales, mientras que Papu Gómez, Nahuel Molina, Paulo Dybala, Guido Rodríguez y Franco Armani no estarán en la cancha por falta de invitación o por los compromisos con sus clubes.

Los 20 campeones del mundo que estarán en la despedida de Lionel Messi