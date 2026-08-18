Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El "Canalla" busca el pasaje a cuartos de final en el Neo Química Arena luego del empate en el Gigante de Arroyito. Los detalles en la nota.
Corinthians y Rosario Central se miden este jueves, desde las 21:30, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que será televisado por Fox Sports y Telefe, se disputa en la Neo Química Arena de San Pablo, donde el conjunto argentino buscará conseguir una victoria que le permita avanzar a los cuartos de final después del 0-0 en el Gigante de Arroyito.
El "Canalla" llega a la revancha con un envión importante, ya que el último fin de semana derrotó 1-0 a Barracas Central como visitante, por la quinta fecha del Torneo Clausura.
En la fase de grupos, el equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo una destacada actuación y terminó segundo del Grupo H con 13 puntos, igualado en unidades con Independiente del Valle. Central registró cuatro victorias, un empate y una derrota, mientras que recibió apenas un gol en seis partidos y mantuvo el arco invicto durante las primeras cinco jornadas.
Ahora, después del empate sin goles de la ida, el conjunto argentino deberá hacerse fuerte en Brasil para seguir con vida en el certamen. En caso de avanzar, Rosario Central volverá a disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores después de diez años, ya que su última presencia en esa instancia fue en 2016. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Estudiantes de La Plata y Universidad Católica, serie que también está abierta luego del 1-1 de la ida.
Formaciones de Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Raniele, Alex Menezes, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Horario y televisación
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Hora: 21.30
Estadio: Neo Química Arena.
Árbitro: Alexis Herrera.
VAR: Nicolás Gallo.
TV: Fox Sports y Telefe.
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