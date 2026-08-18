Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Central viene de vencer a Barracas Central por el Torneo Clausura.

Ahora, después del empate sin goles de la ida, el conjunto argentino deberá hacerse fuerte en Brasil para seguir con vida en el certamen. En caso de avanzar, Rosario Central volverá a disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores después de diez años, ya que su última presencia en esa instancia fue en 2016. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Estudiantes de La Plata y Universidad Católica, serie que también está abierta luego del 1-1 de la ida.