Costa de Marfil le ganó a Curazao y se metió en 16avos del Mundial 2026

¡GOL DE COSTA DE MARFIL!
Doblete de Pepé que pone el 2-0 ante Curazao a los 18 minutos del segundo tiempo.
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Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao con un doblete de Nicolas Pépé, clasificó a 16avos del Mundial 2026 y aguarda rival.
Costa de Marfil se quedó con un triunfo clave en el cierre de la fase de grupos y sacó boleto a los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo africano derrotó 2-0 a Curazao en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo E y se metió entre los clasificados a la próxima ronda.
La gran figura del partido fue Nicolas Pépé, autor de los dos goles de la noche. El primero llegó a los 6 minutos del primer tiempo, cuando Costa de Marfil logró golpear rápido y encaminar un encuentro determinante para sus aspiraciones en la Copa del Mundo. El segundo tanto apareció a los 18 minutos del complemento, nuevamente por intermedio de Pépé, que firmó su doblete para liquidar la historia y asegurar el triunfo del seleccionado africano frente a un rival que ya llegaba muy complicado a la definición del grupo.
Con esta victoria, Costa de Marfil cerró una fase de grupos positiva y consiguió el objetivo de avanzar a la fase eliminatoria. En sus presentaciones anteriores, el conjunto africano había vencido 1-0 a Ecuador y luego había caído 2-1 ante Alemania, resultados que lo dejaron bien parado para definir la clasificación en la última jornada.
Del otro lado, Curazao se despidió del certamen sin poder dar el golpe. En sus primeros dos partidos había sufrido una dura goleada 7-1 ante Alemania y luego había rescatado un empate 0-0 frente a Ecuador, pero la derrota ante Costa de Marfil lo dejó definitivamente fuera del Mundial.
Ahora, el seleccionado marfileño deberá esperar para conocer a su rival en los 16avos de final. Su próximo cruce será ante el segundo del Grupo I, una plaza que por estas horas disputan Francia y Noruega.
Horario y TV: El partido se juega este jueves a las 17:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo a través de la señal de DSports.
La ilusión africana: El conjunto dirigido por Emerse Faé cuenta con 3 puntos tras su victoria ante Ecuador y su caída frente a Alemania. Un triunfo les garantiza el pase a los dieciseisavos de final.
El debut histórico: Curazao, que disputa su primera Copa del Mundo tras la ampliación del torneo, buscará cerrar su participación con una hazaña histórica tras haber rescatado un valioso empate frente a los ecuatorianos.
Formación marfileña: Yahia Fofana; Singo, Ousmane Diomande, N'Dicka, Ghislain Konan; Sangaré, Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Yan Diomande, Adingra.
Alineación de Curazao: Room; Sambo, Gaari, Obispo, Floranus; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna; Hansen, Kastaneer, Gorré.
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