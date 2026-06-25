Costa de Marfil le ganó a Curazao y se metió en 16avos del Mundial 2026

La gran figura del partido fue Nicolas Pépé, autor de los dos goles de la noche. El primero llegó a los 6 minutos del primer tiempo, cuando Costa de Marfil logró golpear rápido y encaminar un encuentro determinante para sus aspiraciones en la Copa del Mundo. El segundo tanto apareció a los 18 minutos del complemento, nuevamente por intermedio de Pépé, que firmó su doblete para liquidar la historia y asegurar el triunfo del seleccionado africano frente a un rival que ya llegaba muy complicado a la definición del grupo.