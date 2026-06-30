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Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026: minuto a minuto en vivo
El seleccionado nórdico, que viene de caer en la última fecha, no clasifica a los octavos de final desde Francia 1998. Descubrí todos los detalles en la nota.
Costa de Marfil y Noruega juegan este martes, desde las 14 (hora de Argentina), en Dallas, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y Telefe, con un lugar en los octavos de final en juego para dos seleccionados que sortearon sin sobresaltos la fase de grupos.
Seguí en vivo el minuto a minuto de Costa de Marfil vs. Noruega
Cómo llegan Costa de Marfil y Noruega a los 16avos de final del Mundial 2026
El conjunto africano llega a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo E con seis puntos. Debutó con un triunfo por 1 a 0 frente a Ecuador, aunque luego cayó 2 a 1 ante Alemania en un partido muy parejo y cerró su participación con una victoria por 2 a 0 sobre Curazao, resultado que le permitió asegurar la clasificación.
De esta manera, Costa de Marfil avanzó por primera vez en su historia a una fase eliminatoria de un Mundial, luego de haber quedado eliminada en la fase de grupos en sus tres participaciones anteriores (2006, 2010 y 2014).
Noruega, por su parte, se clasificó como escolta del Grupo I: comenzó su camino con un triunfo por 4 a 1 sobre Irak, luego derrotó 3 a 2 a Senegal y, con la clasificación prácticamente asegurada, presentó una formación alternativa en la última fecha y cayó 4 a 1 frente a Francia, líder de la zona.
El conjunto dirigido por Stale Solbakken regresa a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, cuando alcanzó los octavos de final, su mejor actuación histórica. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Brasil y Japón.
Formaciones de Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026
Horario y televisación
- Hora: 14:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Dallas
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