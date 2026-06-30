Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026: minuto a minuto en vivo

Seguí en vivo el minuto a minuto de Costa de Marfil vs. Noruega

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Cómo llegan Costa de Marfil y Noruega a los 16avos de final del Mundial 2026

El conjunto africano llega a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo E con seis puntos. Debutó con un triunfo por 1 a 0 frente a Ecuador, aunque luego cayó 2 a 1 ante Alemania en un partido muy parejo y cerró su participación con una victoria por 2 a 0 sobre Curazao, resultado que le permitió asegurar la clasificación.