El golazo de Noruega que recordó al de Enzo Fernández ante México en Qatar 2022
Antonio Nusa abrió el marcador frente a Costa de Marfil con una definición que rápidamente fue comparada en las redes sociales con el recordado gol de Enzo Fernández en el Mundial de Qatar.
Antonio Nusa marcó un verdadero golazo para poner en ventaja a Noruega frente a Costa de Marfil en los octavos de final del Mundial 2026. La similitud de la jugada con el recordado tanto de Enzo Fernández ante México en Qatar 2022 no tardó en hacerse viral en las redes sociales.
El golazo de Noruega que recordó al de Enzo Fernández ante México en Qatar 2022
A los 39 minutos del primer tiempo, el delantero noruego recibió la pelota sobre el vértice izquierdo del área, se acomodó para su pierna derecha y sacó un remate colocado al segundo palo que dejó sin ninguna posibilidad al arquero de Costa de Marfil para establecer el 1-0.
La calidad de la definición llamó inmediatamente la atención de los fanáticos, que encontraron un parecido casi idéntico con el gol que Enzo Fernández le convirtió a México en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. En ambas acciones, los futbolistas recibieron abiertos sobre la izquierda, engancharon hacia el centro para perfilarse con la derecha y definieron con un disparo preciso al ángulo más lejano del arquero.
El tanto de Enzo Fernández permanece grabado en la memoria de los hinchas argentinos por el contexto en el que llegó. Después de la inesperada derrota ante Arabia Saudita en el debut, la Selección Argentina necesitaba vencer a México para seguir con vida en la Copa del Mundo.
Aquella noche, Lionel Messi abrió el marcador y, pocos minutos después, Enzo selló el 2-0 con una definición brillante que encaminó la clasificación del equipo de Lionel Scaloni. Ese triunfo terminó siendo el punto de partida del recorrido que culminó con la conquista del título en Qatar.
Por eso, el gol de Nusa no solo despertó admiración por su ejecución, sino también una inevitable comparación con una de las imágenes más emblemáticas del último Mundial, algo que rápidamente se reflejó en las redes sociales con miles de publicaciones recordando aquella obra de Enzo Fernández.
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