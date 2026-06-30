El golazo de Noruega que recordó al de Enzo Fernández ante México en Qatar 2022

La calidad de la definición llamó inmediatamente la atención de los fanáticos, que encontraron un parecido casi idéntico con el gol que Enzo Fernández le convirtió a México en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. En ambas acciones, los futbolistas recibieron abiertos sobre la izquierda, engancharon hacia el centro para perfilarse con la derecha y definieron con un disparo preciso al ángulo más lejano del arquero.