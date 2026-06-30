Pipino Cuevas rompió su promesa y volvió a tomar alcohol tras el triunfo de Paraguay

Paraguay espera rival en octavos de final del Mundial 2026

Tras la histórica eliminación de Alemania, Paraguay ya aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El próximo rival del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro surgirá del duelo entre Francia y Suecia, que se disputará este martes desde las 18.00 (hora de Argentina) en el estadio New York/New Jersey. Sin lugar a dudas que se trata de un nuevo cruce de alto vuelo pero que llega en el momento justo para un seleccionado que dio el golpe y se ilusiona cada vez más.