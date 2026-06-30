Pipino Cuevas rompió su promesa y volvió a tomar alcohol tras el triunfo de Paraguay
Nelson "Pipino" Cuevas celebró la clasificación de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026 con un video viral en el que bromeó sobre su promesa de dejar el alcohol.
La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 desató festejos en todo el país. En medio de la celebración, Nelson "Pipino" Cuevas sorprendió con un video en redes sociales en el que aseguró, entre risas, que rompía su promesa de dejar el alcohol.
El triunfo del equipo dirigido por Gustavo Alfaro desató una celebración masiva que incluso motivó al presidente Santiago Peña a decretar feriado para este martes. En ese contexto apareció "Pipino" Cuevas, exfutbolista de River y dos veces mundialista con la Albirroja, quien compartió un desopilante video en sus redes sociales.
"Yo había prometido que había dejado el alcohol. Entonces, hoy estoy feliz porque Paraguay ganó y voy a volver al alcohol. ¡Vamos!", expresó entre risas mientras se servía una copa de champagne junto a integrantes de su familia. La publicación rápidamente se volvió viral y generó cientos de comentarios de los usuarios en la red social X.
Entre las respuestas más destacadas aparecieron mensajes como: "Pipino querido, lo habías dejado y no te acordabas dónde", "Prometiste que dejabas el alcohol en la heladera para que esté frapé al tomarlo", "Ganó Paraguay y en lo primero que pensé fue en el Pipino. Toda Argentina con Paraguay, papá" y "Si vos sos feliz, yo también".
Paraguay espera rival en octavos de final del Mundial 2026
Tras la histórica eliminación de Alemania, Paraguay ya aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El próximo rival del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro surgirá del duelo entre Francia y Suecia, que se disputará este martes desde las 18.00 (hora de Argentina) en el estadio New York/New Jersey. Sin lugar a dudas que se trata de un nuevo cruce de alto vuelo pero que llega en el momento justo para un seleccionado que dio el golpe y se ilusiona cada vez más.
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