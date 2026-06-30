La prensa de Países Bajos destrozó al equipo tras la eliminación del Mundial 2026 ante Marruecos

El diario incluso reclamó un cambio inmediato de entrenador: "Antes de que la selección holandesa vuelva a pisar suelo holandés tras esta eliminación, la KNVB debe prescindir de Koeman", al considerar que el técnico "ha fracasado en esta segunda etapa de su mandato".

El histórico trauma de los penales en Países Bajos

En otra de sus publicaciones, De Telegraaf recordó el historial negativo de Países Bajos desde los doce pasos y sostuvo que "el trauma de los penaltis se ha agravado aún más", anticipando además que la federación comenzará la búsqueda de un nuevo seleccionador.

Por su parte, De Volkskrant también fue lapidario. El periódico tituló: "Países Bajos quedó eliminada del Mundial tras una desastrosa tanda de penaltis contra Marruecos" y calificó la actuación como "un partido desastroso de la selección holandesa, dominada por el miedo y la ineptitud".

Además, lamentó la pérdida de identidad futbolística del equipo: "Perder es normal, forma parte del deporte, pero en este caso se ha dilapidado la reputación de los Países Bajos como nación con talento y vocación ofensiva. Levantar un muro naranja fue todo lo que pudieron ofrecer". La eliminación frente a Marruecos profundizó así la crisis deportiva de una selección que, tras el título mundial de 2014, continúa acumulando frustraciones en las grandes citas internacionales.