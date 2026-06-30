La prensa de Países Bajos destrozó al equipo tras la eliminación del Mundial 2026 ante Marruecos
Los principales medios de Países Bajos cuestionaron con dureza a Ronald Koeman y Virgil van Dijk tras la caída por penales frente a Marruecos en los octavos de final del Mundial 2026.
La eliminación de Países Bajos frente a Marruecos en los 16avos. de final del Mundial 2026 provocó una catarata de críticas en la prensa neerlandesa. Ronald Koeman y Virgil van Dijk quedaron en el centro de los cuestionamientos por el planteo del equipo y un nuevo fracaso en una definición por penales.
El portal Nu tituló: "Países Bajos quedó eliminada del Mundial tras una extenuante tanda de penaltis contra Marruecos" y remarcó que el conjunto neerlandés fue "el equipo inferior durante todo el partido", pese al gol de Cody Gakpo a 20 minutos del final. Además, recordó el nuevo golpe en las definiciones: "Países Bajos ha sido eliminado de un Mundial por penaltis por tercera vez consecutiva. Esto también ocurrió en los Mundiales de 2014 y 2022, ambas veces contra Argentina".
Para el medio, "Países Bajos sufre un nuevo trauma por los penaltis". En otro análisis, los periodistas Rypke Bakker y Stan Wagtman fueron todavía más contundentes al asegurar: "Aunque Koeman quisiera continuar al frente de la selección holandesa, ya no es posible".
Las críticas más duras llegaron desde De Telegraaf, donde el jefe de fútbol, Valentijn Driessen, publicó una columna titulada: "Ronald Koeman y Virgil van Dijk están tirando por la borda el fútbol holandés". Y además, agregó: "Qué humillación para la selección holandesa, la eliminación en octavos de final del Mundial. Algo de lo que avergonzarse profundamente", escribió el periodista.
También cuestionó el planteo táctico del equipo: "La forma en que la selección holandesa se presentó ante el mundo, defensiva y sin iniciativa alguna, es una gran vergüenza. Koeman y su capitán, Virgil van Dijk, traicionaron todo lo que representa nuestro fútbol nacional en Monterrey".
El diario incluso reclamó un cambio inmediato de entrenador: "Antes de que la selección holandesa vuelva a pisar suelo holandés tras esta eliminación, la KNVB debe prescindir de Koeman", al considerar que el técnico "ha fracasado en esta segunda etapa de su mandato".
El histórico trauma de los penales en Países Bajos
En otra de sus publicaciones, De Telegraaf recordó el historial negativo de Países Bajos desde los doce pasos y sostuvo que "el trauma de los penaltis se ha agravado aún más", anticipando además que la federación comenzará la búsqueda de un nuevo seleccionador.
Por su parte, De Volkskrant también fue lapidario. El periódico tituló: "Países Bajos quedó eliminada del Mundial tras una desastrosa tanda de penaltis contra Marruecos" y calificó la actuación como "un partido desastroso de la selección holandesa, dominada por el miedo y la ineptitud".
Además, lamentó la pérdida de identidad futbolística del equipo: "Perder es normal, forma parte del deporte, pero en este caso se ha dilapidado la reputación de los Países Bajos como nación con talento y vocación ofensiva. Levantar un muro naranja fue todo lo que pudieron ofrecer". La eliminación frente a Marruecos profundizó así la crisis deportiva de una selección que, tras el título mundial de 2014, continúa acumulando frustraciones en las grandes citas internacionales.
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