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Croacia venció a Ghana y ambos sellaron su clasificación a la próxima instacia del Mundial 2026

Croacia venció a Ghana y ambos sellaron su clasificación a la próxima instacia del Mundial 2026
Ghana choca con Croacia en la última fecha. 

Ghana choca con Croacia en la última fecha. 
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Croacia
Ghana

El conjunto europeo ganó 2-1 en Philadelphia, terminó segundo del Grupo L y avanzó a los 16avos de final.

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Croacia consiguió una victoria clave ante Ghana por 2-1 en el Philadelphia Stadium y aseguró su lugar en la próxima ronda del Mundial. El equipo de Zlatko Dali llegó a los seis puntos y finalizó como escolta del Grupo L, mientras que los africanos avanzaron con cuatro unidades.

El marcador se abrió a los 31 minutos, cuando Petar Sui apareció con un remate bajo que venció al arquero Benjamin Asare y puso en ventaja a los croatas.

En el segundo tiempo, Ghana reaccionó y alcanzó el empate a los 72 minutos por intermedio de Derrick Luckassen, luego de una jugada revisada por el VAR.

Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría igualado, Nikola Vlaši apareció a los 83 minutos para darle el triunfo definitivo a Croacia con un cabezazo tras un córner ejecutado por Luka Modri.

En el cierre, Ghana buscó desesperadamente la igualdad, pero la defensa croata resistió y aseguró una victoria que confirmó la clasificación de ambos equipos a los 16avos de final.

Seguí el MINUTO A MINUTO de Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026

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Terminó el partido

Croacia se impuso por 2-1 ante Ghana y está en la próxima etapa del Mundial 2026.

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Gol de Croacia

82 minutos iban cuando Nikola Vlaši convirtió el 2-1.

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Gol de Ghana

A los 73 minutos, Derrick Luckassen pone el 1-1 ante Croacia

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Así fue el gol de Croacia para ponerse en ventaja ante Ghana

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Comenzó el segundo tiempo

Ambos equipos ya disputan el complemento.

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Terminó el primer tiempo

Croacia gana por 1-0 y muestra más intención de ampliar la ventaja que Ghana de buscar el empate.

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Así llegan Croacia y Ghana a este duelo

El encuentro será televisado por DSports y se presenta como un partido clave para definir la clasificación a los dieciseisavos de final, en un grupo que llega muy ajustado y donde ambos equipos todavía mantienen chances de avanzar, dependiendo del resultado de esta última jornada.

El seleccionado croata llega a la última fecha con la obligación de sumar tras un arranque irregular. El combinado europeo debutó con una derrota ante Inglaterra, pero se recuperó en la segunda jornada con un triunfo clave ante Panamá, resultado que lo mantiene con 3 puntos y con chances concretas de meterse en los dieciseisavos de final.

Durante los últimos años, Croacia, encolumnado detrás de Luka Modric e Ivan Perisic, se consolidó como una de las grandes potencias. En Francia 1998 sorprendió al mundo con un histórico tercer puesto, mientras que en Rusia 2018 alcanzó la final y obtuvo el subcampeonato. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, volvió a subir al podio tras quedarse con el tercer lugar.

Ghana, en cambio, atraviesa un presente más favorable: comenzó el torneo con una victoria en el debut y luego igualó 0 a 0 frente a Inglaterra en la segunda fecha. Con 4 unidades, el conjunto africano, comandado por Carlos Queiroz, también depende de sí mismo para sellar la clasificación a la próxima ronda sin depender de otros resultados.

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Formaciones de Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026

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Horario y televisación

  • Hora: 18:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Filadelfia

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