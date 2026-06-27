Croacia venció a Ghana y ambos sellaron su clasificación a la próxima instacia del Mundial 2026

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Así llegan Croacia y Ghana a este duelo

El encuentro será televisado por DSports y se presenta como un partido clave para definir la clasificación a los dieciseisavos de final, en un grupo que llega muy ajustado y donde ambos equipos todavía mantienen chances de avanzar, dependiendo del resultado de esta última jornada.

El seleccionado croata llega a la última fecha con la obligación de sumar tras un arranque irregular. El combinado europeo debutó con una derrota ante Inglaterra, pero se recuperó en la segunda jornada con un triunfo clave ante Panamá, resultado que lo mantiene con 3 puntos y con chances concretas de meterse en los dieciseisavos de final.

Durante los últimos años, Croacia, encolumnado detrás de Luka Modric e Ivan Perisic, se consolidó como una de las grandes potencias. En Francia 1998 sorprendió al mundo con un histórico tercer puesto, mientras que en Rusia 2018 alcanzó la final y obtuvo el subcampeonato. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, volvió a subir al podio tras quedarse con el tercer lugar.

Ghana, en cambio, atraviesa un presente más favorable: comenzó el torneo con una victoria en el debut y luego igualó 0 a 0 frente a Inglaterra en la segunda fecha. Con 4 unidades, el conjunto africano, comandado por Carlos Queiroz, también depende de sí mismo para sellar la clasificación a la próxima ronda sin depender de otros resultados.