Croacia venció a Ghana y ambos sellaron su clasificación a la próxima instacia del Mundial 2026

Terminó el partido
Croacia se impuso por 2-1 ante Ghana y está en la próxima etapa del Mundial 2026.
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Croacia consiguió una victoria clave ante Ghana por 2-1 en el Philadelphia Stadium y aseguró su lugar en la próxima ronda del Mundial. El equipo de Zlatko Dali llegó a los seis puntos y finalizó como escolta del Grupo L, mientras que los africanos avanzaron con cuatro unidades.
El marcador se abrió a los 31 minutos, cuando Petar Sui apareció con un remate bajo que venció al arquero Benjamin Asare y puso en ventaja a los croatas.
En el segundo tiempo, Ghana reaccionó y alcanzó el empate a los 72 minutos por intermedio de Derrick Luckassen, luego de una jugada revisada por el VAR.
Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría igualado, Nikola Vlaši apareció a los 83 minutos para darle el triunfo definitivo a Croacia con un cabezazo tras un córner ejecutado por Luka Modri.
En el cierre, Ghana buscó desesperadamente la igualdad, pero la defensa croata resistió y aseguró una victoria que confirmó la clasificación de ambos equipos a los 16avos de final.
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