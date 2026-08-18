Franco Colapinto fue autocrítico con Alpine antes del regreso: "Terminamos decepcionados"
El piloto argentino hizo un balance de la primera mitad del campeonato y valoró el crecimiento de la escudería antes del Gran Premio de Países Bajos.
Franco Colapinto ya tiene la cabeza puesta en el regreso de la Fórmula 1. Después del receso de verano, el piloto argentino se prepara para volver a competir este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos y realizó un balance de lo ocurrido durante la primera mitad de la temporada 2026.
El argentino reconoció que Alpine cerró la primera parte del campeonato con sensaciones encontradas. Si bien destacó el crecimiento que tuvo la escudería en comparación con el año anterior, admitió que los resultados obtenidos estuvieron por debajo de las expectativas que había generado el equipo.
“Estoy muy emocionado de volver a las carreras después de un merecido descanso de verano”, expresó al hablar sobre el regreso de la actividad. El piloto tuvo que retrasar algunos días sus vacaciones debido a que participó de una prueba de neumáticos de Pirelli en Hungría. Una vez finalizado ese compromiso, pudo tomarse un período de descanso para recuperar energías después de una primera mitad de campeonato que él mismo definió como “realmente intensa”.
Franco Colapinto reconoció la decepción de Alpine
El piloto argentino no ocultó que esperaba algo más del equipo durante las primeras carreras del año. La escudería con sede en Enstone logró evolucionar respecto de la situación que atravesaba en la temporada anterior, pero el pilarense entiende que todavía existe margen para mejorar. “Terminamos un poco decepcionados, lo cual pude reflexionar porque muestra lo lejos que hemos llegado como equipo desde esta posición el año pasado”, analizó.
La frase refleja una doble lectura. Por un lado, considera que Alpine todavía tiene motivos para sentirse insatisfecha con algunos resultados. Pero, al mismo tiempo, entiende que la escudería dio pasos importantes y consiguió posicionarse en una pelea que anteriormente parecía mucho más lejana.
Actualmente, Alpine lucha por terminar quinta en el Campeonato de Constructores. Para el piloto argentino, esa posición sería un resultado muy valioso teniendo en cuenta el proceso de crecimiento que atravesó el equipo. “Ahora, estar luchando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es realmente impresionante y todos queremos hacer un gran trabajo y asegurar el resultado para el equipo”, aseguró.
El desafío de Colapinto en Zandvoort
La Fórmula 1 regresará este fin de semana en Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort. El joven de 22 años conoce el trazado porque ya compitió allí durante su etapa en las categorías formativas, algo que puede representar una ventaja a la hora de adaptarse nuevamente al circuito. “Todavía queda un largo camino por recorrer, así que necesitamos empezar con buen pie en Zandvoort este fin de semana. El circuito es uno que realmente disfruto y lo recuerdo bien de mis tiempos en monoplazas junior”, explicó.
La competencia tendrá además una característica especial para el argentino: será la primera vez que participe allí bajo el formato Sprint. Eso modificará la planificación habitual del fin de semana y reducirá el margen de error para los equipos.
Los pilotos tendrán solamente una sesión de entrenamientos libres antes de afrontar la clasificación para la carrera Sprint del viernes. Por ese motivo, encontrar rápidamente la puesta a punto será uno de los principales desafíos para Alpine. “Será interesante ver cómo es un fin de semana de Sprint y necesitamos empezar bien el viernes por la mañana para encontrar un ritmo y empujar al máximo desde el principio mientras buscamos volver al top 10”, señaló Colapinto.
Vuelve la Fórmula 1 tras el receso: el cronograma de Países Bajos
Viernes 21 de agosto
- Práctica libre 1: 07:30.
- Clasificación de la Sprint: 11:30.
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 07:00.
- Clasificación del Gran Premio: 11:00.
Domingo 23 de agosto
- Carrera principal: 10:00.
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