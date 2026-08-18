Franco Colapinto fue autocrítico con Alpine antes del regreso: "Terminamos decepcionados"

Actualmente, Alpine lucha por terminar quinta en el Campeonato de Constructores. Para el piloto argentino, esa posición sería un resultado muy valioso teniendo en cuenta el proceso de crecimiento que atravesó el equipo. “Ahora, estar luchando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es realmente impresionante y todos queremos hacer un gran trabajo y asegurar el resultado para el equipo”, aseguró.

El desafío de Colapinto en Zandvoort

La Fórmula 1 regresará este fin de semana en Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort. El joven de 22 años conoce el trazado porque ya compitió allí durante su etapa en las categorías formativas, algo que puede representar una ventaja a la hora de adaptarse nuevamente al circuito. “Todavía queda un largo camino por recorrer, así que necesitamos empezar con buen pie en Zandvoort este fin de semana. El circuito es uno que realmente disfruto y lo recuerdo bien de mis tiempos en monoplazas junior”, explicó.

La competencia tendrá además una característica especial para el argentino: será la primera vez que participe allí bajo el formato Sprint. Eso modificará la planificación habitual del fin de semana y reducirá el margen de error para los equipos.

Los pilotos tendrán solamente una sesión de entrenamientos libres antes de afrontar la clasificación para la carrera Sprint del viernes. Por ese motivo, encontrar rápidamente la puesta a punto será uno de los principales desafíos para Alpine. “Será interesante ver cómo es un fin de semana de Sprint y necesitamos empezar bien el viernes por la mañana para encontrar un ritmo y empujar al máximo desde el principio mientras buscamos volver al top 10”, señaló Colapinto.

Vuelve la Fórmula 1 tras el receso: el cronograma de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Práctica libre 1: 07:30.

Clasificación de la Sprint: 11:30.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 07:00.

Clasificación del Gran Premio: 11:00.

Domingo 23 de agosto