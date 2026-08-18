La confesión de Pep Guardiola al plantel del Manchester City: "Me voy a divorciar de..."
El entrenador expuso una situación personal durante una charla con sus jugadores y la utilizó para transmitirles una enseñanza sobre la pasión y la exigencia.
El documental que repasa la etapa de Pep Guardiola en Manchester City permitirá conocer una faceta hasta ahora desconocida del entrenador. Entre los momentos más íntimos de la producción aparece una charla en el vestuario en la que el técnico decidió contarle al plantel una situación personal para transmitirle un mensaje sobre la importancia de mantener la pasión.
Después de un partido ante Juventus, el DT reunió a sus futbolistas y comenzó su discurso con una confesión inesperada: “Me voy a divorciar de la mujer más bella de este planeta”. El entrenador se refería a Cristina, su esposa durante tres décadas, de quien se separó a finales de 2024.
Guardiola explicó que, pese al amor que todavía existía entre ambos, habían perdido algo fundamental en la relación: la pasión: “¿La amo? Por supuesto. ¿Me ama? Sí, pero hemos perdido la pasión”, expresó el entrenador antes de trasladar esa situación personal al ámbito deportivo. “Lo que sea que hagan en la vida, háganlo con pasión. No quiero buenos jugadores, quiero jugadores con pasión”, fue el mensaje que Guardiola les dejó a sus futbolistas.
El difícil momento que atravesó Pep Guardiola
La producción también muestra el desgaste que atravesó Guardiola durante sus últimos años al frente del Manchester City. Entre los episodios que aparecen se encuentran la salida de Kevin De Bruyne en 2025 y diferentes tensiones con la dirigencia, además de las dificultades que atravesó el equipo dentro de la cancha.
Uno de los momentos más delicados ocurrió después de una derrota ante Bayer Leverkusen por la Champions League. En aquel momento, el entrenador reconoció frente a su entorno: “Quiero dejarlo, estoy muy cansado y me siento muy solo”.
Manel Estiarte, uno de sus colaboradores más cercanos, contó que los futbolistas comenzaron a notar un cambio en el entrenador: “Estaban preocupados, porque veían a Pep nervioso, triste, diferente”, explicó, al tiempo que reveló que debió contarles al grupo cuál era la situación que atravesaba el técnico.
La exigencia de Pep Guardiola a sus jugadores
El entrenador también aparece en otros momentos de la producción intentando recuperar la intensidad de su equipo. Antes de un clásico de Manchester, por ejemplo, les reclamó a sus futbolistas que celebraran los goles con la misma pasión que mostraban durante los entrenamientos. “Estamos en este jodido negocio para eso. ¿Sentís la presión? Joder, de eso se trata”, les manifestó.
Después de una victoria 3-0 ante Manchester United, Guardiola volvió a poner el foco en la unión del grupo y hasta les pidió a sus jugadores que se abrazaran con mayor intensidad: “La victoria de hoy nace de los abrazos de antes”, les dijo, antes de pedirles que fueran más fuertes y duraran más tiempo.
La producción A Beautiful Obsession, de Prime Video, mostrará desde adentro una etapa marcada por la presión, los cambios en el plantel y las circunstancias personales que atravesó Guardiola durante su ciclo en Inglaterra.
Después de aquella temporada, Manchester City peleó la Premier League hasta la anteúltima fecha y conquistó la FA Cup y la Copa de la Liga. Luego, Guardiola dejó el club, cerrando una etapa en la que las exigencias deportivas y su vida personal terminaron cruzándose de una manera inesperada.
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