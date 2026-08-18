La confesión de Pep Guardiola al plantel del Manchester City: "Me voy a divorciar de..."

Manel Estiarte, uno de sus colaboradores más cercanos, contó que los futbolistas comenzaron a notar un cambio en el entrenador: “Estaban preocupados, porque veían a Pep nervioso, triste, diferente”, explicó, al tiempo que reveló que debió contarles al grupo cuál era la situación que atravesaba el técnico.

La exigencia de Pep Guardiola a sus jugadores

El entrenador también aparece en otros momentos de la producción intentando recuperar la intensidad de su equipo. Antes de un clásico de Manchester, por ejemplo, les reclamó a sus futbolistas que celebraran los goles con la misma pasión que mostraban durante los entrenamientos. “Estamos en este jodido negocio para eso. ¿Sentís la presión? Joder, de eso se trata”, les manifestó.

Después de una victoria 3-0 ante Manchester United, Guardiola volvió a poner el foco en la unión del grupo y hasta les pidió a sus jugadores que se abrazaran con mayor intensidad: “La victoria de hoy nace de los abrazos de antes”, les dijo, antes de pedirles que fueran más fuertes y duraran más tiempo.

La producción A Beautiful Obsession, de Prime Video, mostrará desde adentro una etapa marcada por la presión, los cambios en el plantel y las circunstancias personales que atravesó Guardiola durante su ciclo en Inglaterra.

Después de aquella temporada, Manchester City peleó la Premier League hasta la anteúltima fecha y conquistó la FA Cup y la Copa de la Liga. Luego, Guardiola dejó el club, cerrando una etapa en la que las exigencias deportivas y su vida personal terminaron cruzándose de una manera inesperada.