River rearma su defensa para visitar a Independiente Santa Fe: el cambio que prepara Coudet

Para este último sería una nueva oportunidad de recuperar protagonismo, ya que tuvo poca participación durante el semestre y podría volver a ser titular en un partido de enorme exigencia. La elección del esquema también responde a la necesidad de proteger al equipo en un contexto particular: deberá jugar en Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y tendrá enfrente a un Independiente Santa Fe que buscará hacerse fuerte como local.

El juvenil Ángel Yutiel Susano aparece como otra alternativa para ocupar el lateral derecho. El futbolista de 19 años es el único lateral natural de ese sector que está disponible, aunque viene de recuperarse de una pubalgia y lleva más de un mes sin sumar minutos en Reserva. Por eso, todo indica que podría integrar la delegación pero comenzaría el encuentro entre los suplentes.

Para el costado izquierdo, Facundo González es una de las posibilidades que analiza el cuerpo técnico. Sin embargo, la falta de variantes llevó a Coudet a considerar que la línea de tres puede ser la solución más conveniente.

También habrá cambios en el mediocampo

La renovación del equipo no se limitaría a la defensa. En la mitad de la cancha, Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Fausto Vera podrían compartir por primera vez el eje del mediocampo. Andrada venía ganando consideración dentro del plantel y ahora tendría la posibilidad de formar parte de una estructura pensada para darle mayor equilibrio al equipo. La presencia de Moreno y Vera completaría un sector con mayor capacidad para disputar la pelota y sostener el ritmo en un escenario exigente.

Más adelantado aparecería Thiago Almada, quien dejó buenas sensaciones en su debut y tendría la responsabilidad de conectar el mediocampo con los delanteros. En ataque, Coudet tampoco podrá disponer de Lucas Beltrán, ya que el delantero no fue inscripto para disputar esta serie de la Copa Sudamericana. Su lugar sería ocupado por Rafael Santos Borré.

El colombiano estaría acompañado por Ángel Correa y Joaquín Freitas, quienes vienen consolidándose como alternativas ofensivas importantes. La idea del entrenador es conservar peso en ataque pese a las modificaciones defensivas.