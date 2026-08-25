De promesa blindada con 100 millones en River a salir gratis: el curioso destino de Woiski

Alex Woiski es el nuevo jugador de River.

La respuesta fue contundente: una cláusula de salida de 100 millones de euros mostró la valoración que tenía la institución sobre el futbolista. Pero aquella protección contractual nunca llegó a ponerse realmente a prueba. Woiski no consiguió consolidarse en el plantel profesional y tampoco tuvo la oportunidad de disputar un partido oficial con la Primera. Durante su paso por Núñez, su actividad quedó limitada principalmente a la Reserva, donde llegó a disputar 18 encuentros.

Con el cambio de entrenador, además, su situación perdió todavía más espacio. Después de la etapa de Gallardo, Eduardo Coudet le comunicó que no sería tenido en cuenta, por lo que el jugador comenzó a entrenarse en Cantilo mientras buscaba una salida definitiva. Finalmente, las partes acordaron la rescisión y Woiski quedó con el pase en su poder.