De promesa blindada con 100 millones en River a salir gratis: el curioso destino de Woiski
El delantero que llegó desde Mallorca como una de las grandes apuestas del Millonario no debutó oficialmente y continuará su carrera en Venezuela.
Alexander Woiski protagonizó un inesperado giro en su carrera. Hace poco más de un año, el delantero arribó a River con la etiqueta de futbolista de enorme proyección, procedente del Mallorca y con una particularidad que reflejaba las expectativas que había generado su incorporación: el club de Núñez decidió blindarlo con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.
Sin embargo, el recorrido del europibe por el Millonario estuvo muy lejos de lo imaginado. El atacante, que había llegado de la mano de Marcelo Gallardo y que incluso había estado en el radar de la Selección Argentina, no llegó a disputar un solo encuentro oficial con la Primera de River.
Ahora, apenas un año después de su presentación, dejó la institución en condición de libre y encontró un nuevo destino en el fútbol venezolano. Deportivo Táchira confirmó oficialmente su contratación, en una operación que le permitirá al jugador comenzar nuevamente su carrera profesional y buscar la continuidad que no pudo conseguir en Núñez.
El club venezolano anunció que el vínculo será inicialmente hasta diciembre de 2027, aunque existe la posibilidad de extenderlo hasta 2030. La institución recibió al futbolista con entusiasmo y rápidamente lo presentó como una incorporación importante para afrontar sus próximos desafíos. “Bienvenido al Más Grande, Alexander, la familia aurinegra te recibe con los brazos abiertos, y con mucha ilusión, porque vamos con todo por el Clausura”, publicaron al comunicar la llegada del delantero.
Woiski no llegó a debutar en la Primera de River
La historia de Woiski en River había comenzado con grandes expectativas. A mediados de 2025, el club consiguió incorporar al futbolista en condición de libre desde Mallorca y apostó por su proyección. Su perfil encajaba dentro de la búsqueda de jóvenes talentos con recorrido internacional. El atacante tenía nacionalidad hispano-argentina, había formado parte del radar de la Selección y llegaba desde España con una trayectoria que despertaba interés.
La respuesta fue contundente: una cláusula de salida de 100 millones de euros mostró la valoración que tenía la institución sobre el futbolista. Pero aquella protección contractual nunca llegó a ponerse realmente a prueba. Woiski no consiguió consolidarse en el plantel profesional y tampoco tuvo la oportunidad de disputar un partido oficial con la Primera. Durante su paso por Núñez, su actividad quedó limitada principalmente a la Reserva, donde llegó a disputar 18 encuentros.
Con el cambio de entrenador, además, su situación perdió todavía más espacio. Después de la etapa de Gallardo, Eduardo Coudet le comunicó que no sería tenido en cuenta, por lo que el jugador comenzó a entrenarse en Cantilo mientras buscaba una salida definitiva. Finalmente, las partes acordaron la rescisión y Woiski quedó con el pase en su poder.
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