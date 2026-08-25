Chile protestará ante el gobierno de Javier Milei por un nuevo entredicho sobre el Estrecho de Magallanes

Situado entre la Patagonia, la isla Grande de Tierra del Fuego y varias islas australes, el Estrecho fue navegado por primera vez en 1520, por el explorador portugués Fernando de Magallanes al servicio de España. Su importancia radica en que se trata de una ruta de navegación comercial y estratégica clave que evita el rodeo por el tempestuoso Cabo de Hornos.

Foto gentileza Mariano Fuchila.

Además de Pérez Mackenna, en la misma línea se pronunció Alejandro Riquelme Ducci, representante de la Región de Magallanes por el Partido Republicano, quien utilizó su perfil en la red social Facebook para referirse a la polémica.

“Esto no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto un decreto argentino hablando de 'control conjunto' del Estrecho de Magallanes, infraestructura militar trasandina instalada dentro de territorio chileno, alertas aéreas en la zona fronteriza, reclamos de senadores argentinos contra decisiones soberanas adoptadas en Punta Arenas y altos mandos navales afirmando que 'la boca de Magallanes es argentina'. ¿Ahora también pretenden Magallanes, el sur y el Drake? ¿Hasta dónde quieren llegar?“, posteó el funcionario trasandino.