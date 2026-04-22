Defensa y Justicia vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Por el lado del equipo de Mariano Soso, el presente es más complejo. Luego de un arranque sólido que lo tuvo como uno de los últimos invictos del torneo, Defensa y Justicia encadenó tres derrotas consecutivas frente a Instituto, Talleres e Independiente, lo que puso en riesgo su permanencia en zona de clasificación.

boca varela

Este partido, en condición de local, se presenta como una oportunidad para revertir la tendencia negativa y recuperar terreno en la tabla. La necesidad de sumar puntos es urgente, ya que un nuevo tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a septiembre del año pasado, cuando el Halcón se impuso 2-1 con un gol agónico de Abiel Osorio en un encuentro vibrante. Ahora, con realidades distintas, vuelven a cruzarse en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en el tramo final del campeonato.

Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Así está la tabla de posiciones del Grupo A

Embed Clasificacion ofrecida por Sofascore

Defensa y Justicia vs. Boca: otros datos

Hora: 20.00.

20.00. Estadio: Norberto Tito Tomaghello.

Norberto Tito Tomaghello. Árbitro: Andrés Gariano.

Andrés Gariano. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. TV: ESPN Premium.