La particularidad del árbitro que dirigirá el partido entre Boca y Defensa y Justicia en Varela

Por el lado del Halcón, Gariano ya cuenta con un historial más amplio. Lo dirigió en seis oportunidades, con un balance equilibrado: dos victorias, dos empates y dos derrotas. Sin embargo, su último antecedente con el equipo amarilla y verde se remonta a diciembre de 2024, cuando se impuso por 2-1 ante Godoy Cruz en ese mismo escenario.

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El partido tendrá un peso específico importante en la tabla. La visita, bajo la conducción de Claudio Úbeda, sabe que un triunfo le asegurará el pasaje a la siguiente instancia del torneo. En tanto, el local también se juega una de sus últimas cartas para mantenerse en la pelea por un lugar entre los clasificados.

La terna arbitral se completa con Miguel Savorani y Federico Cano como asistentes, Lucas Comesaña como cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR, acompañado por Iván Núñez como AVAR. Con todos estos ingredientes, el cruce en Florencio Varela no solo será relevante por lo deportivo, sino también por el debut de un árbitro que buscará estar a la altura de un partido decisivo.