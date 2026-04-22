La particularidad del árbitro que dirigirá el partido entre Boca y Defensa y Justicia en Varela
El juez designado para el cruce ante el Halcón dirigirá por primera vez al Xeneize en Primera, en un partido clave en la Zona A por la clasificación.
Luego de la resonante victoria en el Superclásico, Boca ya enfoca su atención en el próximo compromiso del Torneo Apertura 2026, donde visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El duelo, que se disputará este jueves desde las 20, puede resultar determinante para ambos equipos en su objetivo de meterse en los playoffs del campeonato.
En la antesala del encuentro, una de las particularidades que más llamó la atención fue la designación arbitral. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó a Andrés Gariano como juez principal del partido, en lo que será un hecho inédito: nunca dirigió al azul y oro desde que forma parte del plantel de árbitros de Primera División.
Este dato no pasa desapercibido, sobre todo en un contexto donde cada designación es observada con lupa tras la polémica arbitral del último clásico. Para Gariano, será una oportunidad importante para posicionarse en partidos de alto perfil, mientras que para el conjunto de la Ribera implicará enfrentarse a un árbitro sin antecedentes directos.
A lo largo de su carrera, el colegiado sí ha tenido participación en encuentros de otros equipos grandes del fútbol argentino, siendo Independiente el club al que más veces le impartió justicia. En cambio, con el club de la Ribera no había coincidido hasta el momento, lo que agrega un condimento extra a la previa del encuentro.
Por el lado del Halcón, Gariano ya cuenta con un historial más amplio. Lo dirigió en seis oportunidades, con un balance equilibrado: dos victorias, dos empates y dos derrotas. Sin embargo, su último antecedente con el equipo amarilla y verde se remonta a diciembre de 2024, cuando se impuso por 2-1 ante Godoy Cruz en ese mismo escenario.
El partido tendrá un peso específico importante en la tabla. La visita, bajo la conducción de Claudio Úbeda, sabe que un triunfo le asegurará el pasaje a la siguiente instancia del torneo. En tanto, el local también se juega una de sus últimas cartas para mantenerse en la pelea por un lugar entre los clasificados.
La terna arbitral se completa con Miguel Savorani y Federico Cano como asistentes, Lucas Comesaña como cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR, acompañado por Iván Núñez como AVAR. Con todos estos ingredientes, el cruce en Florencio Varela no solo será relevante por lo deportivo, sino también por el debut de un árbitro que buscará estar a la altura de un partido decisivo.
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