Visitantes confirmados: Boca podrá llevar 3.000 hinchas ante Defensa y Justicia

Jueves 23/04: vs. Defensa y Justicia (con visitantes).

Postergado Fecha 9: vs. Central Córdoba en Santiago del Estero (se espera habilitación para "neutrales").

Copa Libertadores: Visitas a Cruzeiro (29/04) y Barcelona de Ecuador.

Si el equipo de Claudio Úbeda logra mantener su lugar entre los cuatro clasificados de la Zona A, recién volvería a pisar su estadio para el cruce de octavos de final en el fin de semana del 10 de mayo. El triunfo en el Monumental parece haber sido el combustible necesario para que la marea azul y oro se prepare para copar cada estadio que visite en las próximas semanas.