Visitantes confirmados: Boca podrá llevar 3.000 hinchas ante Defensa y Justicia
Tras la marcha atrás inicial, la dirigencia del Halcón logró torcer la decisión del Municipio. Los fanáticos xeneizes ocuparán la cabecera de la calle Humahuaca este jueves.
El post Superclásico sigue entregando noticias fuertes para el mundo Boca. Cuando este lunes por la mañana el panorama indicaba que el partido ante Defensa y Justicia se jugaría solo con público local, una gestión "relámpago" entre los clubes, la intendencia de Andrés Watson y el APreViDe logró revertir la prohibición.
El presidente de Defensa, Diego Lemme, había dado el tema por "caído al 100%" citando preocupaciones de seguridad del municipio. Sin embargo, el club de Varela insistió ante el intendente remarcando la importancia económica y organizativa del evento. Finalmente, Watson cedió y el Halcón lo celebró con un agradecimiento público en redes sociales: "Agradecemos al intendente por reevaluar el pedido del club y hacerlo posible".
Se confirmó que el Xeneize dispondrá de 3.000 localidades, repitiendo el esquema del enfrentamiento del pasado 27 de septiembre.
-
Ubicación: Los hinchas de Boca ocuparán la tribuna que da a la calle Humahuaca.
Precios: Los valores de las entradas oscilarán entre los $80.000 y $100.000.
Venta: En las próximas horas se anunciará el sistema para la adquisición de los tickets.
Con esta confirmación, Boca inicia un periplo de casi un mes jugando lejos de La Bombonera, pero con el apoyo de su gente en casi todas las escalas:
-
Jueves 23/04: vs. Defensa y Justicia (con visitantes).
Postergado Fecha 9: vs. Central Córdoba en Santiago del Estero (se espera habilitación para "neutrales").
Copa Libertadores: Visitas a Cruzeiro (29/04) y Barcelona de Ecuador.
Si el equipo de Claudio Úbeda logra mantener su lugar entre los cuatro clasificados de la Zona A, recién volvería a pisar su estadio para el cruce de octavos de final en el fin de semana del 10 de mayo. El triunfo en el Monumental parece haber sido el combustible necesario para que la marea azul y oro se prepare para copar cada estadio que visite en las próximas semanas.
Te puede interesar
Dejá tu comentario