Qué necesita Boca para clasificar a octavos del Torneo Apertura ante Defensa y Justicia

Tras el triunfo en el Superclásico ante River en la fecha pasada, Boca ya puso la mira en su próximo compromiso frente a Defensa y Justicia, que se jugará el jueves por la noche en el Estadio Norberto Tomaghello. El encuentro será clave para el Xeneize, ya que podría asegurar su lugar en los octavos de final del Torneo Apertura antes de la última fecha de la fase de grupos.