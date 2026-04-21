Qué necesita Boca para clasificar a octavos del Torneo Apertura ante Defensa y Justicia
El Xeneize puede asegurar su clasificación a octavos del Torneo Apertura ante el Halcón. Qué resultados necesita y las combinaciones posibles.
Tras el triunfo en el Superclásico ante River en la fecha pasada, Boca ya puso la mira en su próximo compromiso frente a Defensa y Justicia, que se jugará el jueves por la noche en el Estadio Norberto Tomaghello. El encuentro será clave para el Xeneize, ya que podría asegurar su lugar en los octavos de final del Torneo Apertura antes de la última fecha de la fase de grupos.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda, que viene demostrando un gran nivel desde lo colectivo hace ya un tiempo, depende de sí mismo para avanzar de ronda de la competencia. Si logra vencer al Halcónn en Florencio Varela, sellará automáticamente su clasificación sin depender de otros resultados. Además, una victoria cómo visitante le permitiría trepar momentáneamente a la segunda posición de la tabla, superando a Vélez y consolidando su buen presente que ilusiona a todos los hinchas.
En caso de empate, Boca también podría clasificarse, siempre y cuando San Lorenzo —que actualmente se ubica en la novena posición— no gane su partido ante Platense en Vicente López. De darse ese escenario, el Xeneize mantendría una diferencia de al menos seis puntos con solo tres en juego y sería inalcanzable para el Cuervo.
Incluso una derrota podría no ser determinante. Si Boca pierde ante el Halcón y San Lorenzo también, el equipo del Sifón igualmente asegurará su lugar en la próxima instancia de un campeonato que está más parejo que nunca. En paralelo, y cómo si las buenas noticias no abundaran, se confirmó que el Xeneize podrá contar con el apoyo de su gente en Florencio Varela: dispondrá de 3.000 entradas para hinchas visitantes, en un partido que puede marcar su clasificación anticipada.
Así se encuentra, hasta el momento, la tabla de la Zona A del Torneo Apertura 2026
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