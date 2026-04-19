River vs. Boca por el Superclásico del Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Formaciones de River vs. Boca por el Superclásico del Torneo Apertura 2026
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
