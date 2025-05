Día del Entrenador de Fútbol: por qué se conmemora el 13 de mayo

La proclamación de este día se hizo en honor a Alexander Ferguson, considerado el entrenador de fútbol más laureado del planeta. En tal sentido, se tomó como referencia su último partido como entrenador el 13 de mayo de 2013. Sir Alex fue entrenador del Manchester United desde 1986 hasta su retiro en 2013. Participó en 27 temporadas y cuenta con 38 títulos, marcando una era en el fútbol europeo.

Además, esta jornada también es una oportunidad para destacar a tantos entrenadores anónimos que trabajan en el fútbol amateur, en divisiones juveniles o en clubes locales, aportando al desarrollo del deporte desde las bases. Su rol es esencial para la formación de valores, la disciplina y la construcción de equipos que, más allá de los resultados, fortalecen el espíritu deportivo.

En nuestro país existen innumerables personalidades destacadas en el ámbito deportivo para hornar en esta jornada, en donde se destacan los campeones del mundo César Luis Menotti, Carlos Salvador Bilardo y Lionel Scaloni.

Alexander Ferguson: un magnífico entrenador

Alexander Chapman Ferguson, un emblemático entrenador de fútbol escocés, nació en Govan (Glasgow, Escocia) el 31 de diciembre de 1941. Es conocido mundialmente como “Sir Alex Fergurson”, considerado el entrenador con más títulos en la historia del fútbol.

Fue entrenador del equipo de fútbol Manchester United desde el año 1986, hasta su retiro en el año 2013. Participó en 27 temporadas y cuenta con 38 títulos, marcando una era en el fútbol europeo.

Poseía un instinto innato para seleccionar a los jugadores, fichando a talentos como Eric Cantona, Wayne Rooney o Cristiano Ronaldo,durante su etapa como técnico del Manchester United.

En sus inicios comenzó a jugar fútbol a nivel amateur, destacando posteriormente como delantero. Pasó del Queen's Park al St Johnstone y luego al Dunferline, marcando 66 goles en 89 partidos entre 1964 y 1967. Después fue traspasado al Rangers, durante dos años. Se retiró tras jugar para el Falkirk y el Ayr, empezando a entrenar en el East Stirling y en el Saint Mirren en el año 1975. Luego dirigió brevemente un pub, antes de hacerse cargo del Aberdeen en 1978, para acabar con el dominio del Old Firm en Escocia.

Su frase icónica “squeaky bum time” (tiempo de vértigo), hacía referencia a las tensas etapas finales de una competición de liga. Fue incluida en el Collins English Dictionary y el Oxford English Dictionary.

En homenaje a este magnífico entrenador, se inauguró una estatua de bronce en las afueras de Old Trafford el 23 de noviembre de 2012, diseñada por el escultor escocés Philip Jackson. Asimismo, una carretera cerca de Old Trafford pasó a denominarse Water's Reach a Sir Alex Ferguson Way, en su honor.