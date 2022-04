VIDEO: El emotivo tributo de Mourinho a Diego Maradona en Nápoles

mourinho santuario maradona

Mourinho llevó un ramo de flores al santuario del "10" y lo depositó en el suelo en señal de respeto y admiración. Escoltado por la policía local, recibió los aplausos de los vecinos napolitanos, quienes entonaron canciones dedicadas a su ídolo eterno.

"Diego nunca me llamaba después de una victoria, siempre después de una derrota o en momentos difíciles. Él me decía: 'Mou, no te olvides que eres el mejor'. Extraño las llamadas de Diego. Tenía un gran corazón”, comentóel DT de Roma cuando se enteró de la muerte de Diego.