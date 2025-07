Julieta Makintach cuestionó su suspensión como jueza: "Medida excesiva e injustificada"

Makintach remarcó que desde hacía meses no ejercía funciones como magistrada, dado que la Suprema Corte bonaerense le había otorgado una licencia con vigencia hasta el 24 de agosto de 2025. En ese sentido, sostuvo que ya no estaba en condiciones de intervenir en ningún expediente ni dictar resoluciones, por lo que el motivo de fondo que justificaría su apartamiento —evitar cualquier posibilidad de entorpecer el desarrollo del proceso— ya se encontraba neutralizado.

makintach.jpg

“La situación de licencia implica, de hecho, la imposibilidad de intervenir en expedientes, dictar resoluciones o realizar cualquier acto propio de la judicatura. En consecuencia, la finalidad que se dice perseguir con el apartamiento preventivo -impedir la continuidad en el cargo para evitar entorpecimientos o riesgos para el proceso disciplinario- ya se encuentra plenamente satisfecha”, planteó en uno de los párrafos centrales del documento.

Además, la defensa subrayó que no existía ninguna conducta que permitiera suponer que Makintach pudiera entorpecer la causa o influir sobre la recolección de pruebas. Como elemento adicional, recordó que ya había presentado formalmente su renuncia, algo que, según destacaron, demuestra una voluntad concreta de desvincularse del cargo de manera definitiva.

Julieta Makintach

“Si bien dicha aceptación constituye un acto administrativo necesario para que la renuncia surta efectos plenos, no puede desconocerse que la presentación de la renuncia constituye una manifestación clara, seria e inequívoca de su voluntad de no continuar en el ejercicio de la magistratura”, dice el escrito.

La defensa insistió en que este punto no es menor al momento de evaluar la pertinencia de la sanción: “Este dato adquiere especial relevancia para la valoración de la medida solicitada: no sólo se encuentra de licencia (sin poder ejercer efectivamente el cargo), sino que además ha exteriorizado su decisión de no continuar desempeñándolo”, señaló el texto presentado ante el jury.