Durísima sanción en el tenis: le dieron 24 años por corrupción y arreglo de partidos
La Agencia Internacional de Integridad del Tenis sancionó al jugador serbio con una inhabilitación hasta 2050 y una multa de 70.000 dólares.
El tenis internacional recibió un nuevo golpe a raíz de un caso de corrupción que terminó con una de las sanciones más severas de los últimos años. Stefan Milicevic, jugador serbio de 29 años, fue suspendido por 24 años y deberá pagar una multa de 70.000 dólares tras una investigación que comprobó su participación en el arreglo de partidos y su papel en una red de apuestas ilegales.
La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) determinó que las infracciones se produjeron entre 2022 y 2024. De acuerdo con el organismo, el deportista no solo intervino en la manipulación de encuentros, sino que también intentó involucrar a otros profesionales del circuito.
¿De qué acusaron a Stefan Milicevic?
La investigación concluyó que Milicevic participó directamente en el arreglo de cinco partidos en los que jugó y que intentó manipular al menos otros seis encuentros.
Uno de los aspectos más graves del caso fue su función como reclutador. Según las pruebas reunidas por la ITIA, el serbio contactó a otros tenistas y buscó convencerlos para que participaran en maniobras vinculadas con apuestas ilegales.
La sanción se fundamentó en violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), el conjunto de normas que busca preservar la transparencia de las competiciones y combatir la manipulación de resultados.
¿Hasta cuándo estará suspendido y cuánto deberá pagar?
La inhabilitación comenzó el 9 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 8 de octubre de 2050. En la práctica, la medida deja al jugador fuera del circuito profesional durante casi un cuarto de siglo.
Durante ese período, Milicevic no podrá competir, entrenar ni asistir a eventos oficiales organizados por las entidades alcanzadas por la sanción, entre ellas la ATP, la WTA y las federaciones correspondientes. A la suspensión se suma una multa económica de 70.000 dólares, que completa el castigo impuesto por las autoridades de integridad deportiva.
Una carrera lejos de la élite del tenis
Milicevic nunca consiguió consolidarse entre los principales jugadores del mundo. Su mejor posición en el ranking de la ATP fue el puesto 1338, alcanzado en agosto de 2014, y su recorrido estuvo concentrado principalmente en torneos de categorías inferiores.
El caso vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad económica que afecta a muchos tenistas que compiten lejos de la élite. En esos niveles, los ingresos suelen ser limitados y la presión financiera puede convertirse en un factor de riesgo frente a las redes de apuestas clandestinas. La ITIA reiteró su compromiso de perseguir las infracciones que atenten contra la integridad del deporte.
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