Durísima sanción en el tenis: le dieron 24 años por corrupción y arreglo de partidos

¿Hasta cuándo estará suspendido y cuánto deberá pagar?

La inhabilitación comenzó el 9 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 8 de octubre de 2050. En la práctica, la medida deja al jugador fuera del circuito profesional durante casi un cuarto de siglo.

Durante ese período, Milicevic no podrá competir, entrenar ni asistir a eventos oficiales organizados por las entidades alcanzadas por la sanción, entre ellas la ATP, la WTA y las federaciones correspondientes. A la suspensión se suma una multa económica de 70.000 dólares, que completa el castigo impuesto por las autoridades de integridad deportiva.

Una carrera lejos de la élite del tenis

Milicevic nunca consiguió consolidarse entre los principales jugadores del mundo. Su mejor posición en el ranking de la ATP fue el puesto 1338, alcanzado en agosto de 2014, y su recorrido estuvo concentrado principalmente en torneos de categorías inferiores.

El caso vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad económica que afecta a muchos tenistas que compiten lejos de la élite. En esos niveles, los ingresos suelen ser limitados y la presión financiera puede convertirse en un factor de riesgo frente a las redes de apuestas clandestinas. La ITIA reiteró su compromiso de perseguir las infracciones que atenten contra la integridad del deporte.