La ceremonia de incorporación se desarrollará entre el 26 y el 28 de agosto de 2027 en Newport, Rhode Island, antes del comienzo del US Open. Las noticias fueron comunicadas a los elegidos mediante videollamadas encabezadas por Kim Clijsters y Patrick McEnroe.

Del Potro todavía podrá aspirar al reconocimiento en futuras ediciones, ya que las normas contemplan que los candidatos no seleccionados permanezcan elegibles durante los dos años siguientes. Hasta el momento, Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini son los únicos argentinos que forman parte del Salón de la Fama, tras sus respectivas incorporaciones en 1991 y 2006.