Otra espera para Juan Martín del Potro: la decisión que postergó su ingreso al Salón de la Fama
Insólitamente el tandilense no consiguió los votos necesarios para ingresar en la Clase 2027, pese a haber ganado la elección del público.
Juan Martín del Potro deberá postergar nuevamente su ingreso al Salón de la Fama del Tenis. El argentino no fue elegido para integrar la Clase 2027, en una votación que tuvo como principal protagonista a Ashleigh Barty, exnúmero uno del mundo y ganadora de tres títulos individuales de Grand Slam.
La Torre de Tandil ya había formado parte de los candidatos en la edición anterior, cuando Roger Federer obtuvo el reconocimiento. Esta vez tampoco consiguió reunir el respaldo necesario, aunque logró imponerse en la votación de los fanáticos, que otorgaba un 3% adicional al resultado final.
El reglamento establece que los aspirantes de la categoría Jugador deben alcanzar al menos el 75% de los votos de un comité compuesto por 140 periodistas especializados, historiadores y representantes de la institución. También pueden llegar a ese porcentaje mediante la combinación de los sufragios del jurado y el apoyo del público.
Del Potro ganó el voto del público, pero no le alcanzó para entrar al Salón de la Fama
La elegida fue Barty, quien construyó una carrera extraordinaria antes de anunciar su retiro en 2022, cuando tenía apenas 25 años. La australiana conquistó Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y el Abierto de Australia 2022. Además, ganó el US Open 2018 en dobles. Su trayectoria también estuvo marcada por su dominio del ranking mundial: permaneció 121 semanas en la primera posición de la clasificación WTA y terminó tres temporadas consecutivas en lo más alto.
Junto a ella ingresará Shingo Kunieda, leyenda japonesa del tenis adaptado y uno de los máximos referentes históricos de la modalidad en silla de ruedas.
La ceremonia de incorporación se desarrollará entre el 26 y el 28 de agosto de 2027 en Newport, Rhode Island, antes del comienzo del US Open. Las noticias fueron comunicadas a los elegidos mediante videollamadas encabezadas por Kim Clijsters y Patrick McEnroe.
Del Potro todavía podrá aspirar al reconocimiento en futuras ediciones, ya que las normas contemplan que los candidatos no seleccionados permanezcan elegibles durante los dos años siguientes. Hasta el momento, Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini son los únicos argentinos que forman parte del Salón de la Fama, tras sus respectivas incorporaciones en 1991 y 2006.
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