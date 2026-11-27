El emocionante video que recuerda el máximo logro del tenis argentino: la Copa Davis 2016
Un 27 de noviembre de hace una década el tenis nacional, encabezado por Juan Martín Del Potro, escribía su página más gloriosa.
Un 27 de noviembre de 2016, el tenis argentino escribía su página más gloriosa: el equipo de nuestro país ganaba la Copa Davis en una intensa y emocionante final disputada contra Croacia en Zagreb. De visitantes, con todo lo que ello implica para este torneo global.
Y para recordar aquel logro, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) publicó un breve pero emocionante video en el que se ve el desaforado festejo de los protagonistas con el añadido, gracias a la inteligencia artificial (IA) de otras grandes e históricas figuras del tenis nacional.
Así, festejan también el enorme Guillermo Vilas, José Luis Clerc, David Nalbandian, Agustín Calleri, José Acasuso, Juan Mónaco, Eduardo Bengoechea, Ricardo Cano, Eduardo Schwank y Juan Ignacio Chela, simbolizando el esfuerzo acumulado de todo el tenis argentino para alcanzar la ansiada Ensaladera de Plata.
Pero fueron Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer, Guido Pella, Carlos Berlocq, Juan Mónaco, Renzo Olivo y el capitán Daniel Orsanic quien concurrieron hace diez años a la capital croata para intentar la heroica.
Y aquel domingo de hace una década, Del Potro y Delbonis se convirtieron en héroes al vencer en sus respectivos encuentros ante Marin Cilic e Ivo Karlovi, después de que la representación nacional perdiera dos de los tres partidos disputados en las jornadas anteriores, y consagrar el 3-2 definitivo.
Primero, la Torre de Tandil remontó un partido extraordinario ante el número 1 croata: fue 6-7(4), 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 para el argentino ante un Cilic que dos días ante la había ganado a Delbonis también en cinco sets.
Luego, Delbo logró recuperarse de la derrota del viernes anterior para vencer con contundencia y claridad a Karlovi, en sets corridos: 6-3, 6-4 y 6-2, para desatar la euforia de tribunas colmadas por argentinos, Diego Maradona incluido, y del equipo capitaneado por Orsanic.
Un festejo, una euforia que la AAT decidió recrear a través de un video que junta a todas las glorias de nuestro tenis, aquellos históricos que, desde Vilas en adelante, transformaron a nuestro país en una potencia mundial de ese hermoso deporte.
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