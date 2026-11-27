Primero, la Torre de Tandil remontó un partido extraordinario ante el número 1 croata: fue 6-7(4), 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 para el argentino ante un Cilic que dos días ante la había ganado a Delbonis también en cinco sets.

Luego, Delbo logró recuperarse de la derrota del viernes anterior para vencer con contundencia y claridad a Karlovi, en sets corridos: 6-3, 6-4 y 6-2, para desatar la euforia de tribunas colmadas por argentinos, Diego Maradona incluido, y del equipo capitaneado por Orsanic.

Un festejo, una euforia que la AAT decidió recrear a través de un video que junta a todas las glorias de nuestro tenis, aquellos históricos que, desde Vilas en adelante, transformaron a nuestro país en una potencia mundial de ese hermoso deporte.