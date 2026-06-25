Ecuador hizo historia: venció 2-1 a Alemania y se metió en 16avos del Mundial 2026

Pese a la caída, Alemania logró avanzar a los 16avos de final y ahora deberá esperar para conocer a su próximo rival, que saldrá entre los mejores terceros de los Grupos A, B, C, D, E o F. Por el lado de Ecuador, el triunfo lo dejó con 4 puntos y le aseguró un lugar en la siguiente instancia como uno de los mejores terceros del Mundial. De todos modos, recién cuando termine la fecha quedará definido en qué sector del cuadro continuará su camino en la Copa del Mundo.

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Ecuador vs. Alemania: Goles, resultado y clasificación en el Mundial 2026

Live Blog Post ¡GOL DE ECUADOR! Gonzalo Plata a los 32 minutos del segundo tiempo pone el 2-1 para el seleccionado sudamericano. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070261410307747913?s=20&partner=&hide_thread=false Plata marca el 2 a 1 para Ecuador ante Alemaniapic.twitter.com/LOFbTfxLLW — minutouno (@minutounocom) June 25, 2026

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Live Blog Post ¡GOL DE ECUADOR! Nilson Angulo y un golazo para igualar el encuentro a los 9 minutos del primer tiempo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070240124349084063?s=20&partner=&hide_thread=false Angulo empató para Ecuador ante Alemaniapic.twitter.com/im6D6VIVtp — minutouno (@minutounocom) June 25, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE ALEMANIA! A los 2 minutos del primer tiempo Leroy Sané abrió el marcador.

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Todo lo que tenés que saber del Ecuador - Alemania

Horario y TV: El encuentro decisivo comienza a las 17:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo por las pantallas de DSports y Telefe .

El escenario para la Tricolor: Ecuador suma apenas un punto y necesita vencer a los bávaros, esperando además que Costa de Marfil no triunfe en su partido ante Curazao para alcanzar el segundo puesto del Grupo E.

El poder alemán: El elenco dirigido por Julian Nagelsmann llega con puntaje ideal tras una histórica goleada ante Curazao y una victoria clave frente a los marfileños, confirmando su chapa de favorito.