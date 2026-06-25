Ecuador hizo historia: venció 2-1 a Alemania y se metió en 16avos del Mundial 2026

¡GOL DE ECUADOR!
Gonzalo Plata a los 32 minutos del segundo tiempo pone el 2-1 para el seleccionado sudamericano.
EN VIVOCopa del Mundo
Ecuador dio el golpe ante Alemania, ganó 2-1 con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata y avanzó en el Mundial 2026.
Ecuador dio uno de los grandes golpes de la fase de grupos del Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Alemania en el cierre del Grupo E. La Tri consiguió una victoria histórica ante un rival de peso y se metió en la próxima ronda como uno de los ocho mejores terceros del certamen.
El arranque del partido fue frenético. Apenas a los 2 minutos del primer tiempo, Leroy Sané aprovechó una jugada ofensiva de Alemania y puso el 1-0 para el conjunto europeo, que llegaba a la última fecha con puntaje ideal tras haber vencido a Costa de Marfil y goleado a Curazao. Sin embargo, la reacción ecuatoriana no tardó en llegar. A los 9 minutos, Nilson Angulo sacó un gran remate y firmó un verdadero golazo para establecer el 1-1, un empate que volvió a meter en partido al equipo sudamericano y cambió por completo el desarrollo del encuentro.
Con el paso de los minutos, Ecuador se acomodó en el partido, empezó a competir de igual a igual y mantuvo viva la ilusión de avanzar de ronda. La recompensa llegó a los 32 minutos del segundo tiempo, cuando Gonzalo Plata apareció para marcar el 2-1 y desatar la locura del conjunto sudamericano.
La victoria toma todavía más valor por el contexto con el que llegaba cada seleccionado. Alemania había mostrado una gran solidez en sus primeras dos presentaciones: debutó con un contundente 7-1 ante Curazao y luego derrotó 2-1 a Costa de Marfil, resultados que lo habían depositado en la cima del grupo. Ecuador, en cambio, había arrancado con una derrota 1-0 ante Costa de Marfil y luego no había podido pasar del 0-0 frente a Curazao, por lo que necesitaba un resultado grande para mantener sus chances de clasificación.
Pese a la caída, Alemania logró avanzar a los 16avos de final y ahora deberá esperar para conocer a su próximo rival, que saldrá entre los mejores terceros de los Grupos A, B, C, D, E o F. Por el lado de Ecuador, el triunfo lo dejó con 4 puntos y le aseguró un lugar en la siguiente instancia como uno de los mejores terceros del Mundial. De todos modos, recién cuando termine la fecha quedará definido en qué sector del cuadro continuará su camino en la Copa del Mundo.
Horario y TV: El encuentro decisivo comienza a las 17:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo por las pantallas de DSports y Telefe.
El escenario para la Tricolor: Ecuador suma apenas un punto y necesita vencer a los bávaros, esperando además que Costa de Marfil no triunfe en su partido ante Curazao para alcanzar el segundo puesto del Grupo E.
El poder alemán: El elenco dirigido por Julian Nagelsmann llega con puntaje ideal tras una histórica goleada ante Curazao y una victoria clave frente a los marfileños, confirmando su chapa de favorito.
Dejá tu comentario