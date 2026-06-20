Ecuador igualó sin goles con Curazao en Kansas: ambos quedaron en la cuerda floja

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Final del partido: Ecuador y Curazao igualaron sin goles y quedaron mal parados
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Ecuador y Curazao igualaron sin goles este sábado, en Kansas City, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Sin lugar a dudas, el empate atenta contra el objetivo que ambos tenían en común: mantenerse con vida en la competencia.
Ahora, quedaron en la cuerda floja y están obligados a ganar en el tercer partido para tener alguna posibilidad.
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