Ecuador igualó sin goles con Curazao en Kansas: ambos quedaron en la cuerda floja

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La previa de Ecuador vs. Curazao

El encuentro encuentra a dos selecciones golpeadas tras su estreno. El combinado ecuatoriano cayó por la mínima ante Costa de Marfil y quedó condicionado en la tabla, ya que otra derrota lo dejaría prácticamente al borde de la eliminación.

Del otro lado, la selección caribeña sufrió un duro 7 a 1 frente a Alemania en su debut, en su primera gran experiencia mundialista, tras una clasificación histórica que la consolidó como la nación más pequeña en disputar un Mundial.

El seleccionado sudamericano tiene experiencia mundialista incipiente y su mejor actuación fue en Alemania 2006, cuando llegó a octavos de final. Desde entonces tuvo participaciones en 2014 y 2022, mostrando crecimiento sostenido, aunque aun no logró superar esa campaña histórica.

Curazao, por su parte, vive su primera participación en un Mundial, tras una sólida actuación en las Eliminatorias de Concacaf. En la recta final venció a Jamaica y Trinidad y Tobago, rivales directos a los que superó gracias a la solidez defensiva y la eficacia en ataque.