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Ecuador igualó sin goles con Curazao en Kansas: ambos quedaron en la cuerda floja

Sin margen de error: Ecuador debe ganarle a Curazao si quiere seguir con vida en la Copa del Mundo. 

Sin margen de error: Ecuador debe ganarle a Curazao si quiere seguir con vida en la Copa del Mundo. 
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Los de Beccaceca, que venían de caer con Costa de Marfil en el debut, no pudieron con un débil Curazao. Descubrí todos los detalles en la nota.

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Ecuador y Curazao igualaron sin goles este sábado, en Kansas City, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Sin lugar a dudas, el empate atenta contra el objetivo que ambos tenían en común: mantenerse con vida en la competencia.

Ahora, quedaron en la cuerda floja y están obligados a ganar en el tercer partido para tener alguna posibilidad.

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Ecuador vs. Curazao: minuto a minuto

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Final del partido: Ecuador y Curazao igualaron sin goles y quedaron mal parados

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Finalizó el primer tiempo: todo igualado 0-0

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Arrancó Ecuador vs. Curazao: resultado en vivo

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La previa de Ecuador vs. Curazao

El encuentro encuentra a dos selecciones golpeadas tras su estreno. El combinado ecuatoriano cayó por la mínima ante Costa de Marfil y quedó condicionado en la tabla, ya que otra derrota lo dejaría prácticamente al borde de la eliminación.

Del otro lado, la selección caribeña sufrió un duro 7 a 1 frente a Alemania en su debut, en su primera gran experiencia mundialista, tras una clasificación histórica que la consolidó como la nación más pequeña en disputar un Mundial.

El seleccionado sudamericano tiene experiencia mundialista incipiente y su mejor actuación fue en Alemania 2006, cuando llegó a octavos de final. Desde entonces tuvo participaciones en 2014 y 2022, mostrando crecimiento sostenido, aunque aun no logró superar esa campaña histórica.

Curazao, por su parte, vive su primera participación en un Mundial, tras una sólida actuación en las Eliminatorias de Concacaf. En la recta final venció a Jamaica y Trinidad y Tobago, rivales directos a los que superó gracias a la solidez defensiva y la eficacia en ataque.

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Formaciones de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

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Horario y televisación

  • Hora: 21:00
  • TV: DSports y Disney+ Premium
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Kansas

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