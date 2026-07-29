La Selección Argentina Sub-17 derrotó a Ecuador: se dio el esperado estreno de Kiki Ramos
El equipo dirigido por Diego Placente se impuso 2-1 en el primero de los amistosos preparatorios para el Mundial de la categoría y el de Vélez sumó sus primeros minutos.
La Selección Argentina Sub-17 comenzó con una sonrisa su preparación rumbo al Mundial de la categoría al derrotar por 2-1 a Ecuador en el primero de los dos amistosos programados entre ambos seleccionados. El encuentro se disputó a puertas cerradas en el estadio de Lanús y dejó varios aspectos positivos para el cuerpo técnico encabezado por Diego Placente, que continúa delineando el plantel que viajará a Qatar.
Además del resultado favorable, una de las grandes novedades de la jornada fue el debut de Stephen "Kiki" Ramos con la camiseta argentina. El joven futbolista de Vélez, nacido en Haití, ingresó durante el segundo tiempo y tuvo sus primeros minutos oficiales con la Albiceleste, en una presentación muy esperada tanto por el jugador como por el cuerpo técnico.
Los goles del conjunto nacional fueron convertidos por dos promesas del Fortín: Benjamín Vallejo abrió el marcador y posteriormente Facundo Salinas amplió la ventaja para Argentina, que dominó gran parte del encuentro y consiguió una victoria que dejó buenas sensaciones en el inicio del ciclo de amistosos. Ecuador logró descontar sobre el final por intermedio de Mateo Villanueva, aunque el tanto no modificó el desarrollo general del partido ni puso en riesgo el triunfo argentino.
Placente aprovechó el compromiso para observar diferentes variantes y continuar evaluando futbolistas de cara a la lista definitiva para la Copa del Mundo Sub-17. Como suele ocurrir en este tipo de encuentros preparatorios, el entrenador realizó varias modificaciones durante el desarrollo del juego con el objetivo de otorgar minutos a la mayor cantidad posible de jugadores.
El equipo que comenzó el encuentro estuvo integrado por Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Mateo Mendizabal y Alex Cardozo; Galo Escobar, Benjamín Vallejo, Marcos Ortiz y Juan Cruz Policella; Facundo Salinas y Tobías Goytía. Posteriormente ingresaron otros futbolistas, entre ellos Kiki Ramos, quien tuvo la posibilidad de estrenarse oficialmente con la selección juvenil y sumar una experiencia importante pensando en los próximos desafíos.
El delantero, que pertenece a Vélez y nació en Haití antes de radicarse en Argentina, es considerado una de las grandes promesas de su categoría y continúa ganando terreno dentro del proceso encabezado por Placente. Aunque en algún momento existieron acercamientos desde la federación haitiana para intentar sumarlo a sus selecciones juveniles, el futbolista nunca ocultó su deseo de representar a Argentina si se presentaba la oportunidad.
A la Selección Argentina Sub-17 se le viene el Mundial de Qatar
Estos encuentros forman parte de la puesta a punto para el Mundial Sub-17, que se desarrollará entre noviembre y diciembre en Qatar y contará con un formato ampliado de 48 participantes, replicando el esquema utilizado recientemente en la Copa del Mundo de mayores. Argentina integrará el Grupo C junto con Dinamarca, Mozambique y Australia, una zona que exigirá al máximo a los juveniles nacionales en busca del pasaje a la siguiente ronda.
La preparación continuará este jueves, cuando ambos seleccionados vuelvan a enfrentarse en un nuevo amistoso que se disputará en el estadio de Atlanta. Al igual que ocurrió en Lanús, el partido se jugará sin presencia de público ni acceso para la prensa, una modalidad elegida para priorizar el trabajo táctico de ambos entrenadores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario