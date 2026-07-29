La Selección Argentina Sub-17 derrotó a Ecuador: se dio el esperado estreno de Kiki Ramos

El delantero, que pertenece a Vélez y nació en Haití antes de radicarse en Argentina, es considerado una de las grandes promesas de su categoría y continúa ganando terreno dentro del proceso encabezado por Placente. Aunque en algún momento existieron acercamientos desde la federación haitiana para intentar sumarlo a sus selecciones juveniles, el futbolista nunca ocultó su deseo de representar a Argentina si se presentaba la oportunidad.

A la Selección Argentina Sub-17 se le viene el Mundial de Qatar

Estos encuentros forman parte de la puesta a punto para el Mundial Sub-17, que se desarrollará entre noviembre y diciembre en Qatar y contará con un formato ampliado de 48 participantes, replicando el esquema utilizado recientemente en la Copa del Mundo de mayores. Argentina integrará el Grupo C junto con Dinamarca, Mozambique y Australia, una zona que exigirá al máximo a los juveniles nacionales en busca del pasaje a la siguiente ronda.

La preparación continuará este jueves, cuando ambos seleccionados vuelvan a enfrentarse en un nuevo amistoso que se disputará en el estadio de Atlanta. Al igual que ocurrió en Lanús, el partido se jugará sin presencia de público ni acceso para la prensa, una modalidad elegida para priorizar el trabajo táctico de ambos entrenadores.