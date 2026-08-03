Nueva gira de Javier Milei: la agenda internacional de esta semana
El presidente de la Nación encarará otra semana con presencia en el exterior, pero esta vez con visitas oficiales a Ecuador y Colombia.
En el marco de una semana cargada de actividad oficial para el Gobierno nacional, el presidente Javier Milei centrará gran parte de su atención en la agenda internacional con una nueva gira por Sudamérica que lo llevará a visitar dos países claves de la región durante los primeros días de agosto.
En tanto, mientras el Presidente se prepara para cruzar las fronteras, la administración libertaria mantendrá una agenda dinámica en territorio nacional, que comienza este lunes, cuando los principales funcionarios del Gabinete —como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli— participarán del Consejo Regional de Seguridad Interior en la provincia de Chaco.
En tanto, el martes 4 se llevará a cabo la habitual conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier y la reunión de la Mesa Política.
El cronograma de la nueva gira de Javier Milei: Ecuador y Colombia
El periplo presidencial comenzará a mitad de semana, marcando el pulso de la actividad diplomática del Ejecutivo:
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Miércoles 5 de agosto (20:00 hs): El presidente Javier Milei emprenderá su viaje rumbo a la ciudad de Quito, Ecuador.
Jueves 6 de agosto: Desarrollará una serie de actividades oficiales junto al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, en la capital de ese país. Por la tarde, la comitiva presidencial completará su traslado hacia Cali, Colombia.
Viernes 7 de agosto: El jefe de Estado argentino participará de la ceremonia oficial de asunción del presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El resto de la semana en la Casa Rosada: el detalle la agenda oficial
- Lunes 3: Consejo Regional de Seguridad Interior (NEA) en Chaco, con funcionarios nacionales.
- Martes 4: Conferencia de prensa de Adrián Ravier y reunión de Mesa Política.
- Miércoles 5: Partida del presidente Javier Milei hacia Quito, Ecuador.
- Jueves 6: Encuentro bilateral con Daniel Noboa y viaje a Cali, Colombia.
- Viernes 7: Asunción presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia.
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