Nueva gira de Javier Milei: la agenda internacional de esta semana

En tanto, mientras el Presidente se prepara para cruzar las fronteras, la administración libertaria mantendrá una agenda dinámica en territorio nacional, que comienza este lunes, cuando los principales funcionarios del Gabinete —como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli— participarán del Consejo Regional de Seguridad Interior en la provincia de Chaco.