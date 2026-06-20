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Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
Los de Beccaceca, que vienen de caer con Costa de Marfil en el debut, enfrentan a un débil Curazao en Kansas. Descubrí todos los detalles en la nota.
Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado, en Kansas City, desde las 21 (hora de Argentina), por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Si bien ambas selecciones tienen diferentes aspiraciones, este duelo tiene un mismo objetivo en común: mantenerse con vida en la competencia.
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