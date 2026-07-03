Egipto se impuso ante Australia por penales y avanzó a octavos de final del Mundial 2026

EN VIVO
-
18:13
Así fue el último penal de Egipto que lo catapultó a la siguiente fase
-
17:55
Egipto venció a Australia por penales y avanzó a octavos de final
-
16:52
La marca que comparten Australia y Egipto con este TE
-
16:52
Australia 1-1 Egipto: HAY TIEMPO EXTRA
-
16:25
Australia, con un gol en contra, encontró el empate
-
15:50
ENTRETIEMPO
-
15:15
A los 12 minutos, Egipto pegó primero y gana 1-0
-
15:00
ARRANCÓ EL PARTIDO
Egipto continúa haciendo historia y este viernes venció por penales a Australia, en el AT&T Stadium de Dallas, para meterse en los octavos de final del Mundial 2026.
Ahora, el conjunto de Salah espera por el vencedor del cruce entre Argentina y Cabo Verde.
Seguí en vivo el minuto a minuto de Australia vs. Egipto
Cómo llegan Australia y Egipto a 16avos del Mundial 2026
Australia llega a esta instancia tras finalizar en el segundo puesto del Grupo D. El conjunto dirigido por Tony Popovic debutó con una victoria frente a Turquía, aunque luego cayó con Estados Unidos.
Sin embargo, selló su clasificación en la última fecha, tras el empate sin goles ante Paraguay. Los "Socceroos" buscarán superar por primera vez una fase eliminatoria en una Copa del Mundo.
Egipto, por su parte, clasificó como segundo del Grupo G luego de completar una campaña invicta. El seleccionado africano igualó 1 a 1 con Bélgica en el debut, venció a Nueva Zelanda y cerró la fase de grupos con otro empate, esta vez frente a Irán, resultados que le permitieron terminar por detrás del conjunto belga únicamente por diferencia de gol.
Con Mohamed Salah como principal figura, el equipo dirigido por Hossam Hassan intentará meterse entre los 16 mejores del certamen.
Formaciones de Australia vs. Egipto
Horario y televisación
- Hora: 15:00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: AT&T Stadium de Dallas
Dejá tu comentario