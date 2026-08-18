El mal momento de salud que sufrió el DT de Egipto tras una pelea entre sus dos esposas

El hecho llamó especialmente la atención por la repercusión internacional que tiene Hassan después de su participación en el Mundial. El entrenador había quedado instalado en la memoria de los argentinos por una escena que protagonizó durante el partido frente a la Albiceleste y que se viralizó rápidamente en redes sociales.

La polémica reacción de Hassan durante el Mundial

El partido entre Argentina y Egipto se disputó el 7 de julio y tuvo un desarrollo inesperado. El conjunto africano llegó a tener una ventaja de 2-0 cuando faltaban apenas 11 minutos para el final, pero la Scaloneta de los milagros reaccionó en el tramo decisivo y consiguió una remontada espectacular. Cristian Romero descontó para la Albiceleste y luego aparecieron Lionel Messi y Enzo Fernández para completar la remontada.

El triunfo argentino los dejó afuera, pero una imagen protagonizada por Hassan también quedó asociada a aquel encuentro. Durante una protesta ante el árbitro, el entrenador colocó sus brazos en cruz. En un primer momento, el gesto fue interpretado por algunos como una denuncia de racismo. Sin embargo, posteriormente se explicó que, en esa región del mundo, esa expresión corporal puede utilizarse para señalar que una situación es injusta.

La escena se convirtió en una de las imágenes virales de aquella jornada y provocó que el nombre de Hossam Hassan ganara una enorme exposición entre los aficionados argentinos. Ahora, semanas después de aquel partido, el entrenador vuelve a ocupar los titulares por un episodio de índole personal.