El mal momento de salud que sufrió el DT de Egipto tras una pelea entre sus dos esposas
Hossam Hassan, recordado en Argentina por su reacción durante el Mundial 2026, sufrió una descompensación en un restaurante luego de una discusión familiar.
Hossam Hassan volvió a ser noticia a nivel internacional, aunque esta vez por un episodio completamente alejado de las canchas. El entrenador de la Selección de Egipto sufrió una descompensación y terminó siendo trasladado a un centro médico luego de un episodio ocurrido en un restaurante de lujo, donde se produjo una fuerte discusión entre sus dos esposas.
El director técnico africano se había convertido en una figura reconocida para buena parte del público argentino durante el Mundial 2026, especialmente después del recordado partido de octavos de final que enfrentó a Egipto con la Selección Argentina. Aquel encuentro tuvo un desenlace dramático y terminó con una remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que consiguió dar vuelta un 0-2 en los últimos minutos.
Ahora, su nombre volvió a aparecer en los medios internacionales a raíz de un episodio ocurrido fuera del ámbito deportivo. Según trascendió, el entrenador se encontraba junto a sus dos esposas en un exclusivo restaurante cuando comenzó una discusión entre ambas que rápidamente subió de tono. La situación habría incluido gritos y el lanzamiento de objetos contundentes, lo que obligó al personal del establecimiento a intervenir para intentar controlar el conflicto.
El entrenador de Egipto fue atendido por médicos
En medio del episodio, Hassan sufrió una descompensación y se desmayó. Ante la situación, el personal del restaurante solicitó asistencia médica. Los profesionales que llegaron al lugar atendieron al entrenador y posteriormente dispusieron su traslado a un centro médico para realizarle los controles correspondientes.
La información conocida hasta el momento señala que el problema de salud se produjo en el contexto de la discusión, aunque el episodio familiar fue el que terminó generando la intervención de los trabajadores del restaurante y, posteriormente, de los servicios médicos.
El hecho llamó especialmente la atención por la repercusión internacional que tiene Hassan después de su participación en el Mundial. El entrenador había quedado instalado en la memoria de los argentinos por una escena que protagonizó durante el partido frente a la Albiceleste y que se viralizó rápidamente en redes sociales.
La polémica reacción de Hassan durante el Mundial
El partido entre Argentina y Egipto se disputó el 7 de julio y tuvo un desarrollo inesperado. El conjunto africano llegó a tener una ventaja de 2-0 cuando faltaban apenas 11 minutos para el final, pero la Scaloneta de los milagros reaccionó en el tramo decisivo y consiguió una remontada espectacular. Cristian Romero descontó para la Albiceleste y luego aparecieron Lionel Messi y Enzo Fernández para completar la remontada.
El triunfo argentino los dejó afuera, pero una imagen protagonizada por Hassan también quedó asociada a aquel encuentro. Durante una protesta ante el árbitro, el entrenador colocó sus brazos en cruz. En un primer momento, el gesto fue interpretado por algunos como una denuncia de racismo. Sin embargo, posteriormente se explicó que, en esa región del mundo, esa expresión corporal puede utilizarse para señalar que una situación es injusta.
La escena se convirtió en una de las imágenes virales de aquella jornada y provocó que el nombre de Hossam Hassan ganara una enorme exposición entre los aficionados argentinos. Ahora, semanas después de aquel partido, el entrenador vuelve a ocupar los titulares por un episodio de índole personal.
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