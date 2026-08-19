El gesto de Sebastián Villa a los hinchas de Boca tras su gol
El colombiano convirtió el 2-0 frente a Recoleta por la vuelta de los octavos de final y festejó con la camiseta del Xeneize después de más de tres años.
Sebastián Villa volvió a gritar un gol con la camiseta de Boca. El delantero colombiano marcó el 2-0 ante Recoleta, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, y protagonizó un particular festejo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción: levantó las manos por encima de su cabeza y pidió perdón a los hinchas presentes.
Villa había tenido dos oportunidades claras antes de finalmente encontrar su gol. A los 35 minutos, aprovechó un rebote que dejó el arquero Nelson Ferreira y sacó un remate que se metió entre sus piernas para ampliar la ventaja del Xeneize y encaminar la clasificación.
Después del partido, el colombiano habló sobre la actuación del equipo y destacó la importancia de haber podido resolver el encuentro: "Fue importante. Pudimos resolver el partido para bien y lograr la clasificación. Cuando nos pusimos en ventaja estuvimos más cómodos, pero siempre fuimos por más y esperamos seguir así".
El reencuentro de Sebastián Villa con el gol
El tanto ante Recoleta significó el primero de Villa desde su regreso a Boca. Su último gol con el club había sido en la Copa Libertadores 2023, cuando convirtió el 2-0 definitivo ante Colo-Colo por la fase de grupos.
Aquel encuentro se disputó un mes antes de que fuera declarado culpable en una causa por violencia de género, situación que derivó en su apartamiento del plantel profesional de Boca.
Luego, el delantero se trasladó a Colombia con autorización de la Justicia y buscó quedar en libertad de acción mediante una carta documento en la que reclamaba su reincorporación a los entrenamientos junto al resto del plantel. Finalmente, se consideró unilateralmente libre y poco después firmó contrato con Beroe Stara Zagora de Bulgaria.
En ese contexto, el jugador y Boca iniciaron denuncias cruzadas que quedaron sin efecto tras la posterior reconciliación entre ambas partes. Meses antes de ese acercamiento, incluso, Villa había sido vinculado con River y surgió la posibilidad de que pudiera vestir la camiseta del Millonario.
Ahora, con su regreso al Xeneize ya concretado, Villa volvió a encontrarse con el gol y lo hizo en un partido clave para avanzar en la Copa Sudamericana.
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