El gesto de Sebastián Villa a los hinchas de Boca tras su gol

Luego, el delantero se trasladó a Colombia con autorización de la Justicia y buscó quedar en libertad de acción mediante una carta documento en la que reclamaba su reincorporación a los entrenamientos junto al resto del plantel. Finalmente, se consideró unilateralmente libre y poco después firmó contrato con Beroe Stara Zagora de Bulgaria.

En ese contexto, el jugador y Boca iniciaron denuncias cruzadas que quedaron sin efecto tras la posterior reconciliación entre ambas partes. Meses antes de ese acercamiento, incluso, Villa había sido vinculado con River y surgió la posibilidad de que pudiera vestir la camiseta del Millonario.

Ahora, con su regreso al Xeneize ya concretado, Villa volvió a encontrarse con el gol y lo hizo en un partido clave para avanzar en la Copa Sudamericana.