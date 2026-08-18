Estudiantes goleó 3-0 a Universidad Católica y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores
El "Pincha" venía de ganar el clásico ante Gimnasia y en Chile logró sellar su pasaje a los cuartos de final tras el agónico empate de la ida.
Estudiantes de La Plata goleó 3-0 este martes a la Universidad Católica en Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y clasificó a los cuartos de final del certamen, donde espera por Corinthians de Brasil o Rosario Central.
Con el colombiano Wilmar Roldán como árbitro principal y a su compatriota David Rodríguez en el VAR, en el Claro Arena de Santiago fue casi todo del "León", que pese a sufrir la salida de Tiago Palacios por una lesión, su reemplazo, Joaquín Correa, se encargó de comenzar a enderezar la clasificación con un golazo en el cierre de la primera mitad.
Para el complemento apareció la jerarquía de Guido Carrillo para lucirse con un doblete y consumar la goleada del equipo argentino que se mete de lleno entre los mejores ocho del torneo.
En el duelo de ida, el "Pincha" se puso en ventaja con el gol de Joaquín Tobio Burgos y tuvo varias oportunidades para ampliar el marcador, pero no logró capitalizarlas. Cuando parecía que Estudiantes se encaminaba al triunfo en UNO, el conjunto chileno encontró la igualdad en el tramo final del encuentro a través de Fernando Zampedri, quien marcó el 1-1 definitivo y dejaba la serie abierta.
El conjunto dirigido por Alexander Medina logró aprovechar el envión que significó la contundente victoria por 4-0 ante Gimnasia en el clásico de La Plata.
Los goles de Universidad Católica vs. Estudiantes por la Copa Libertadores
El 1-0 de Tucu Correa:
El 2-0 de Guido Carrillo:
El 3-0 de Guido Carrillo:
Formaciones de Universidad Católica vs. Estudiantes por la Copa Libertadores
- Estudiantes: Fernando Muslera; Facundo Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Universidad Católica: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas; Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Claro Arena de Santiago.
Árbitro: Wilmar Roldán.
VAR: David Rodríguez.
TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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