Estudiantes goleó 3-0 a Universidad Católica y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores

En el duelo de ida, el "Pincha" se puso en ventaja con el gol de Joaquín Tobio Burgos y tuvo varias oportunidades para ampliar el marcador, pero no logró capitalizarlas. Cuando parecía que Estudiantes se encaminaba al triunfo en UNO, el conjunto chileno encontró la igualdad en el tramo final del encuentro a través de Fernando Zampedri, quien marcó el 1-1 definitivo y dejaba la serie abierta.