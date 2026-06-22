MinutoUno

EN VIVOCopa del Mundo

Egipto se lo dio vuelta a Nueva Zelanda y se ilusiona con meterse en 16vos de final del Mundial 2026

El minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

El minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo
El minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

El minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo
MinutoUno
Deportes
Egipto
Nueva Zelanda

Luego del empate en el debut, y de la mano de un gran Mo Salah, Egipto logró acomodarse en el Grupo G del Mundial 2026.

Compartí en redes:

EN VIVO

Egipto se lo dio vuelta y se impuso 3-1 este domingo en el último turno, en el BC Place de Vancouver, ante Nueva Zelanda, en un duelo clave del Grupo G de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Con ambos equipos igualados en puntos tras la primera jornada, el partido aparecía como una oportunidad decisiva para empezar a encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

Embed

La buena primera parte del conjunto oceánico justificaba la ventaja parcial, aunque de la mano de un gran Mo Salah, el equipo africano lo dio vuelta en el complemento para conseguir una muy buena victoria que lo acerca a la clasificación.

Minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

Live Blog Post

De cabeza, lo liquida Egipto

Trezeguet, con un gran cabezazo, pone el 3-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2068891040589787427&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Golazo de Salah

Mo, a lo Messi, pone el 2-1 para Egipto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2068884822403989885&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Empata Egipto

Zico pone el 1-1 parcial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2068884463635877965&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Gana Nueva Zelanda

Surman pone el 1-0 ante Egipto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2068868450315817278&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Cómo llegan Nueva Zelanda y Egipto

Egipto llega con la ambición de aprovechar su jerarquía individual y el liderazgo de Mohamed Salah, en un equipo que se mostró sólido en defensa en el debut ante Bélgica.

Nueva Zelanda, en tanto, se presenta como un rival incómodo, físico y disciplinado, capaz de competir de igual a igual en cualquier escenario. Bajo la conducción de Darren Bazeley, los oceánicos apuestan a la intensidad, el juego directo y la presión alta como principales armas para sorprender en el grupo.

El seleccionado africano fue el primer país de su continente en disputar una Copa del Mundo en 1934 y logró su mejor actuación en esa misma edición al alcanzar los octavos de final. Luego tuvo participaciones esporádicas en 1990 y 2018, sin poder superar la fase de grupos, aunque manteniéndose como una selección de fuste en el contexto africano.

Live Blog Post

Formaciones de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood. DT: Darren Bazeley.

Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.

Live Blog Post

Horario y televisación

  • Hora: 22:00
  • TV: DSports, TyC Sports y Telefe
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: BC Place, Vancouver

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar