Egipto se lo dio vuelta a Nueva Zelanda y se ilusiona con meterse en 16vos de final del Mundial 2026

De cabeza, lo liquida Egipto
Trezeguet, con un gran cabezazo, pone el 3-1.
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Luego del empate en el debut, y de la mano de un gran Mo Salah, Egipto logró acomodarse en el Grupo G del Mundial 2026.
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Egipto se lo dio vuelta y se impuso 3-1 este domingo en el último turno, en el BC Place de Vancouver, ante Nueva Zelanda, en un duelo clave del Grupo G de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Con ambos equipos igualados en puntos tras la primera jornada, el partido aparecía como una oportunidad decisiva para empezar a encaminar la clasificación a la siguiente ronda.
La buena primera parte del conjunto oceánico justificaba la ventaja parcial, aunque de la mano de un gran Mo Salah, el equipo africano lo dio vuelta en el complemento para conseguir una muy buena victoria que lo acerca a la clasificación.
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